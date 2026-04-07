Ataque de pitbull a su dueña: experto cuenta cómo separar a dos perros que pelean

Un enfrentamiento entre perros es una situación que se puede originar en cuestión de segundos y como resultado podría causar considerables lesiones físicas o traumas en los animales. En el caso de los humanos, intervenir también implica un alto riesgo de mordeduras graves o incluso infecciones.
Al respecto, el adiestrador Bruno Castellani precisó cómo una persona debe interactuar en algún enfrentamiento o pelea entre canes.
Uno de los aspectos principales es no tirar agua a los perros, ya que esto los estresaría más y apretarían aún más la mordida y tampoco agarrarlos del cuello.
A criterio del experto, la intervención más recomendable es siempre entre dos personas, quienes deben levantar las patas traseras de los perros para retirarlos lo más lejos posible de uno y otro.
“Que no se vuelvan a acercar y tranquilizar todo el tema”, instó.
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¿Qué hacer cuando muerde a una persona?
En caso de que un perro esté mordiendo a una persona, con una cuerda se debe intentar rodear el cuello del perro, pero sin ahogarlo, hasta que afloje o suelte la mordida.
Otro punto que mencionó el experto es que cuando un perro está suelto y se acerca a una persona, lo recomendable es quedarse parado, ya que esto motivaría que el can olfatee o simplemente siga de largo.
En caso de que alguien reaccione, como levantando la mano, agarrando un objeto o incluso corriendo, esto podría generar una reacción del perro.
“Hay que quedarse quieto y nunca salir corriendo, ahí el perro toma como una presa; reacciona ante cualquier cosa, a toda acción, hay una reacción”,
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Recomendaciones para la adopción
En lo que refiere a la adopción de perros, Castellani resaltó que esto es necesario saber y hacer cuando aún son cachorros:
- Certificado de vacunación y qué vacunas tiene
- Fecha de nacimiento
- Acostumbrarlo con su nombre en la casa (llamarlo y nombrarlo)
En caso de adoptar un perro ya adulto, esto hay que tener en cuenta:
- Hay tres meses de adaptación y en este periodo el perro puede estar nervioso
- En caso de intranquilidad, hay que sacarlo a pasear para que se adapte a los alrededores
- Es mejor que el perro esté dentro de la casa
En caso de inconductas o destrozos, sostuvo que se debe contactar a un adiestrador para cambiar este tipo de comportamientos.
Finalmente, en el caso de paseos, precisó que durante una caminata o estar en un lugar cerrado, se debe utilizar una correa corta al igual que un bozal. En el caso de parques u otros espacios abiertos grandes, la correa debe ser cambiada por una que tenga entre 3 o 5 metros y el perro también debe contar con un bozal que le permita tomar agua y jadear.
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