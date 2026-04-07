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07 de abril de 2026 - 18:59

Ataque de pitbull a su dueña: experto cuenta cómo separar a dos perros que pelean

Perro de pelaje claro muestra los dientes a un perro negro que responde en actitud protectora, con vegetación de fondo.
Imagen ilustrativa: dos perros enfrentándose.Jordan Besson

Un episodio que se puede registrar dentro de las casas o en lugares públicos es la pelea entre dos perros, una situación en la que una interacción incorrecta, puede resultar también con una persona herida. ¿Qué hacer cuando ocurre? El adiestrador Bruno Castellani cuenta todos los detalles.

Por ABC Color

Un enfrentamiento entre perros es una situación que se puede originar en cuestión de segundos y como resultado podría causar considerables lesiones físicas o traumas en los animales. En el caso de los humanos, intervenir también implica un alto riesgo de mordeduras graves o incluso infecciones.

Al respecto, el adiestrador Bruno Castellani precisó cómo una persona debe interactuar en algún enfrentamiento o pelea entre canes.

Uno de los aspectos principales es no tirar agua a los perros, ya que esto los estresaría más y apretarían aún más la mordida y tampoco agarrarlos del cuello.

Perros en el parque.

A criterio del experto, la intervención más recomendable es siempre entre dos personas, quienes deben levantar las patas traseras de los perros para retirarlos lo más lejos posible de uno y otro.

“Que no se vuelvan a acercar y tranquilizar todo el tema”, instó.

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¿Qué hacer cuando muerde a una persona?

En caso de que un perro esté mordiendo a una persona, con una cuerda se debe intentar rodear el cuello del perro, pero sin ahogarlo, hasta que afloje o suelte la mordida.

Otro punto que mencionó el experto es que cuando un perro está suelto y se acerca a una persona, lo recomendable es quedarse parado, ya que esto motivaría que el can olfatee o simplemente siga de largo.

Perro ladrando.
Perro ladrando.

En caso de que alguien reaccione, como levantando la mano, agarrando un objeto o incluso corriendo, esto podría generar una reacción del perro.

“Hay que quedarse quieto y nunca salir corriendo, ahí el perro toma como una presa; reacciona ante cualquier cosa, a toda acción, hay una reacción”,

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Recomendaciones para la adopción

En lo que refiere a la adopción de perros, Castellani resaltó que esto es necesario saber y hacer cuando aún son cachorros:

  • Certificado de vacunación y qué vacunas tiene
  • Fecha de nacimiento
  • Acostumbrarlo con su nombre en la casa (llamarlo y nombrarlo)
Bichon Frise
Bichon frise

En caso de adoptar un perro ya adulto, esto hay que tener en cuenta:

  • Hay tres meses de adaptación y en este periodo el perro puede estar nervioso
  • En caso de intranquilidad, hay que sacarlo a pasear para que se adapte a los alrededores
  • Es mejor que el perro esté dentro de la casa

En caso de inconductas o destrozos, sostuvo que se debe contactar a un adiestrador para cambiar este tipo de comportamientos.

Finalmente, en el caso de paseos, precisó que durante una caminata o estar en un lugar cerrado, se debe utilizar una correa corta al igual que un bozal. En el caso de parques u otros espacios abiertos grandes, la correa debe ser cambiada por una que tenga entre 3 o 5 metros y el perro también debe contar con un bozal que le permita tomar agua y jadear.

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