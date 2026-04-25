Sacan cartel de edificio histórico donde funcina conocido bar céntrico de Asunción

La Municipalidad de Asunción intervino y sacó un cartel que colocaron los dueños del conocido bar Citadino de Asunción, ya que se denunció la destrucción del edificio donde fue colocado, ya que habrían sacado parte del balcón del patrimonio histórico.

Tras la denuncia realizada por Juanma Talavera, el intendente de Asunción, Luis Bello, ordenó la intervención inmediata ante la instalación ilegal de la cartelería sin permiso municipal, que ocupa parte de la vereda y causó daños en el balcón de una propiedad del patrimonio arquitectónico de Asunción.

“Vamos a gestionar el desmonte completo de la estructura y la aplicación de las sanciones correspondientes a los responsables. El espacio público y nuestro patrimonio se respetan”, indicó en una publicación en su cuenta oficial de la red social X.

Para el concejal municipal de Asunción, Pablo Callizo, la intervención de esa magnitud del bar es algo totalmente fuera de lugar, no solamente por el daño patrimonial, sino por la colocación de cartelería sin permiso. Esto se suma a varias denuncias contra el local por supuestos incumplimientos de normativas, cerrando las calles y utilizando las veredas como estacionamiento, según indicó.

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“Es super importante que el sector privado invierta en el centro histórico de Asunción, que se abran comercios, que haya vida nocturna, nadie discute el beneficio para el centro histórico. Ahora, hay que respetar lo que está, o sea, no podemos nosotros por abrir un comercio violar todas las normativas urbanísticas, arquitectónica, patrimonio, porque finalmente las dos cosas pueden convivir perfectamente”, indicó en entrevista con ABC TV.

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Cierre de local y multa

Para el concejal, el hecho no amerita solamente un cierre del local, si no también una multa para que no se vuelva a repetir.

Sin embargo, admitió que la municipalidad debería invertir mayor dinero no solamente en lo que es el mejoramiento de las fachadas, sino también en mejorar las veredas y ver otros beneficios para los propietarios de los edificios del centro de Asunción.

“De esa manera poder reactivar toda esa zona. Creo que la municipalidad tiene un rol mucho más grande, debería destinar mucho más recursos a eso y de esa manera poder rescatar, por lo menos por parte ciertas zonas históricas que hoy en día están totalmente olvidadas”, refirió.

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Criticó la gestión de Bello al tildarla de “tibia” ya que tras la aprobación de la exoneración de impuestos para los edificios patrimoniales y la reducción de impuestos en todos los inmuebles del centro por parte de la Junta Municipal, la municipalidad no está aplica la normativa de forma automática.

Lamentó que quien quiera recibir estos beneficios deba ir hasta la municipalidad, presentar los documentos, presentar los papeles, exponiendose a un prooceso superburocrático, lo que hace que al final muchos dueños terminan desistiendo.