Asunción más “Bello”: Crisis financiera se siente hasta en el sorteo de fin de año

Con el nombre de “Tu año más Bello te premia”, la gestión del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), prepara el tradicional sorteo de fin de año entre los contribuyentes que estén al día con sus tributos hasta el 30 de diciembre. Hasta el año pasado, todavía bajo la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), el sorteo se denominaba “Asu te premia”.

Este año, además del nombre, que hace un juego de palabras con el del intendente, la cantidad y calidad de premios anunciados es notoriamente inferior. Este hecho coincide con la crisis financiera que vive la comuna, herencia de la gestión anterior, de la que el actual intendente fue cómplice.

En la Dirección de Recaudaciones un stand en el que exhiben los premios a ser sorteados. A diferencia del año pasado, cuando se sorteaban pasajes al exterior, vales de compras de supermercados, alojamiento en hoteles, televisores de 50 pulgadas, heladeras de 300 y 400 litros, entre otros grandes premios, este año, en el stand se ve una sola heladera, una cocina, un ventilador, un televisor de 32 pulgadas y otros premios de menor valor.

Otra diferencia notoria con años anteriores, en los que se observaban banners publicitarios de las marcas que colaboraron con la donación de los premios, este año no se ve ese tipo de carteles.

Retiraron cartel de Nenecho

Otro hecho llamativo en torno al sorteo es el retiro del cartel con la frase “Asunción en orden”, eslogan característico de la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, (ANR cartista), de las oficinas de la dirección de Recaudaciones.

En videos publicados por los propios contribuyentes, se observa el momento en el que funcionarios de la comuna proceden al retiro de la cartelería.

La gestión del actual intendente cambió el slogan por el de “Gestionar es servir”.

Crisis financiera

Luis Bello asumió como intendente el 27 de agosto, elegido por sus pares concejales para completar el mandato de Óscar “Nenecho Rodríguez, quien renunció el 22 de agosto, ante la inminencia de su destitución y de la publicación del lapidario informe de la intervención de su gestión.

En su informe final, el interventor Carlos Pereira confirmó la dramática situación financiera en la que la gestión de Rodríguez dejó a la comuna. Pereira confirmó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de la cuenta única, Rodríguez desvió G. 512.000 millones de los bonos que eran para obras a gastos corrientes, en su mayoría salarios.

Durante su gestión, Rodríguez contó con con la complicidad de una mayoría de 14 concejales, colorados cartistas y disidentes, además de liberales, que aun conociendo las denuncias de ABC sobre el desvío del dinero, confirmado después por la Contraloría, avalaron las ejecuciones presupuestarias de 2023 y 2024.

Entre esa mayoría de concejales, destaca el actual intendente, Luis Bello, quien fue elegido como sucesor de Rodríguez por el mismo grupo de concejales.