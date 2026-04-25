Villa Elisa: niña de ocho años cae de una escalera mecánica

Imágenes del circuito cerrado del establecimiento captaron el momento exacto del accidente. En el video se observa que la niña estaba jugando y, en un descuido, se sostuvo de la baranda lateral de la escalera mecánica, fue ascendiendo hasta el extremo superior y terminó cayendo desde una altura aproximada de seis metros.

La madre se percató de lo ocurrido cuando la niña ya estaba en el aire e intentó sostenerla o al menos amortiguar la caída. Tras el impacto, la menor quedó tendida en el suelo, por lo que se solicitó asistencia inmediata a los Bomberos Voluntarios de Villa Elisa.

Lea más: Amenazas de tiroteo: El MEC recomienda mayor conexión de los padres con los niños

“Rápidamente, acudimos al lugar con la ambulancia de la agrupación y encontramos a la criatura tendida dentro del supermercado. Estaba consciente, estable. Una vez que preguntamos sobre la situación, nos comentaron que había caído de la escalera por aproximadamente cinco a seis metros de altura”, detalló el comandante Ezequiel Ramos para ABC TV.

Lea más: Una “broma” en una escuela terminó con un niño con perforación intestinal

Agregó que presentaba dolor en el brazo y una pierna, por lo que procedieron a estabilizarla para luego trasladarla al Hospital de Trauma. “Gracias a Dios se cayó de costado y no de cabeza”, enfatizó.

Los voluntarios confirmaron que, pese a la altura del accidente, la niña no sufrió lesiones de gravedad, únicamente golpes leves y sin fracturas. La menor quedó bajo observación médica en el Hospital de Trauma tras el incidente.