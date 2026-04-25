Amenazas de tiroteo: El MEC recomienda mayor conexión de los padres con los niños

Durante el mes de abril se registró una preocupante ola de amenazas de tiroteos en diversas instituciones educativas, lo que ha puesto en alerta máxima a las autoridades y padres de familia.

La dirección de la Policía Nacional encargada de la Seguridad en los colegios informó que solamente en Asunción tuvieron 31 casos y la principal línea de investigación apunta a un reto viral de redes sociales (como TikTok).

El modus operandi, en la mayoría de los casos, presentaba un mensaje escrito en los azulejos de los baños con frases como “Tiroteo. No vengan”.

La Directora General de Educación del Tercer Ciclo del Ministerio de Educación y Ciencias, Ana Margarita Melo, señaló que en estos casos se basan en la resolución número 83 que plantea un protocolo de seguridad en las instituciones educativas, donde lo principal es el llamado a la Policía Nacional.

“Ellos son los encargados de determinar en qué caso está eso, si hay seguridad en lo que los niños permanezcan en la institución o se tiene que avisar a los padres para que los retiren” explicó la Directora.

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Posterior a eso, la institución se encarga de llevar adelante entrevistas con los alumnos para determinar si se trata de una broma. “De ser necesario se realizan entrevistas con los padres para conocer si existe alguna situación especial detrás de estos comportamientos”, expresó.

“La verdad se trabaja muy articuladamente con la Codeni, con el Ministerio de la Niñez, de la Salud, las Comisarías. Hay un trabajo muy articulado para atender estos casos”, indicó.

Una de las principales recomendaciones de la profesional es conversar mucho con ellos. “Ese acompañamiento parental, de qué están viendo, de cómo se están conectando en redes sociales, de no dejarles tanto tiempo, porque tienen mucho tiempo sometidos a pantalla nuestros jóvenes. Eso es muy importante".

“Conversar, hablar, reflexionar y jugar. O sea, tener otras actividades que les saquen de esa sobre estimulación que tienen con las pantallas. Esto nos plantea a los adultos muchísimos desafíos de cómo conectarnos con los jóvenes”, finalizó la profesional.