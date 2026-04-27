Cinco detenidos tras violenta pelea entre barras de Olimpia y Cerro en Ñemby

El enfrentamiento se registró en la tarde del domingo, alrededor de las 16:00, sobre la calle 11 de Septiembre y Evaristo Lombardo, en el barrio Rincón de Ñemby.

Según el oficial Edison Ramírez, de la Comisaría 55ª Vista Alegre, el procedimiento se inició tras una denuncia recibida a través del sistema 911 por perturbación a la paz pública y una riña entre grupos vinculados a barras de los clubes Olimpia y Cerro Porteño.

Los intervinientes constataron que varios involucrados se enfrentaron en la vía pública, generando disturbios en la zona.

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Herido y cinco aprehendidos

Como resultado del procedimiento, cinco personas fueron aprehendidas, tres vinculadas a la barra de Olimpia y dos a la de Cerro Porteño.

Uno de los involucrados resultó con heridas cortantes en las manos y fue trasladado al Hospital Distrital de Ñemby, donde recibió atención médica. Posteriormente, quedó a disposición de la Fiscalía.

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Además, la Policía identificó a un presunto agresor que logró darse a la fuga y que ya se encuentra plenamente individualizado.

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Incautan cuchillos y droga

Durante la intervención, los agentes incautaron dos armas blancas tipo cuchillo, una de ellas con rastros de sangre.

También se decomisaron cerca de 89 gramos de supuesta marihuana que estaba en poder de uno de los aprehendidos, integrante de la barra de Cerro Porteño.

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Antecedentes y posibles vínculos con otros hechos

El oficial Ramírez indicó que este tipo de enfrentamientos no es nuevo en la zona y que existen antecedentes de hechos similares en años anteriores.

Asimismo, no se descarta que algunos de los involucrados hayan participado en incidentes recientes relacionados con el clásico del fútbol paraguayo, aunque esto aún no fue confirmado oficialmente.

Uno de los aprehendidos incluso habría salido recientemente de prisión por un caso de tentativa de homicidio, según datos preliminares manejados por los intervinientes.

Fiscalía interviene

El procedimiento fue comunicado al Ministerio Público, que dispuso que los aprehendidos queden a disposición de las unidades fiscales correspondientes, tanto en el ámbito penal como en la lucha contra el narcotráfico.