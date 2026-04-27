Nacionales
27 de abril de 2026 - 11:52

Amenazas de tiroteo: extensa fila para cateo de mochilas en colegio de Asunción

Multitud de estudiantes frente al colegio Villa San Francisco, vestidos informalmente, algunos con mochilas y chaquetas, conversando y usando teléfonos móviles.
Estudiantes del colegio Villa San Francisco formaron cola para pasar por controles de seguridad debido a una amenaza de tiroteo.Gentileza.

Familias denunciaron que estudiantes de un colegio privado de Asunción debieron formar una extensa fila de más de una hora para pasar por un detector de metales y el posterior cateo de mochilas, tras una amenaza de supuesto tiroteo. Aseguran que no son contrarios a las medidas de seguridad, pero pidieron una mejor organización.

Por Rene Ramos

El jueves pasado, durante el desarrollo normal de actividades escolares, hallaron una supuesta amenaza de tiroteo en una de las dependencias del colegio privado Villa San Francisco, de Asunción, por lo que activaron el protocolo de seguridad establecido por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), según indicaron desde la institución.

A raíz de este suceso, las clases presenciales fueron suspendidas el viernes 24 de abril y se habilitaron clases virtuales a través de la plataforma Teams, con todos los docentes disponibles en horarios acordados en cada turno.

Personas en fila frente a un colegio, con vehículos alrededor y ambiente urbano en horas de la tarde.
Estudiantes forman fila en un colegio de Asunción debido a medidas de seguridad por amenaza de tiroteo.

Las clases fueron habilitadas nuevamente desde hoy, lunes, pero con fuertes controles de seguridad. Los estudiantes debieron pasar por un detector de metales antes de la entrada, que en el turno mañana es a las 7:00 y, posteriormente, se procedía a realizar el cateo de mochilas a cada uno de los educandos.

“Ahí comenzó el problema, porque este detector de metales se colocó solo en uno de los cinco portones de acceso y son más de mil estudiantes, se tardaba entre 3 a 5 minutos por cada chico”, denunció una familia del establecimiento.

Cola duró más de una hora tras amenaza de tiroteo en colegio privado

Los padres reclamaron que, en muchos casos, los alumnos llegan desde las 6:30 para el ingreso de las 7:00. “Eran las 7:30 y muchos seguían formando fila, prácticamente en plena calle con un tránsito cargado y justo con un frío intenso que empezó hoy”, afirmó una mamá, en contacto con ABC.

Grafitis en baldosas del colegio Villa San Francisco, con texto informal y fecha visible.
Un grafiti en el colegio Villa San Francisco contiene un mensaje con referencias a fechas y nombres.

Siempre según el reclamo de las familias, la extensa cola continuaba después de las 8:00, es decir, la fila fue de más de una hora en la institución privada.

“Por el detector le hacían sacar a los niños sus tijeras, sus llaves, sus monedas y cintos, fue una locura. Nadie está ajeno a los controles, pero por lo menos que habiliten más portones y que sea solo la secundaria, no es justo que hasta los más pequeños pasen por esto”, apuntaron.

En los últimos 10 días, a se registraron más de 30 amenazas de tiroteo en escuelas de gestión privada, privada subvencionada y públicas de todo el país, con especial foco en Asunción y en Central, que tienen más del 50% de los casos.

MEC pide aplicar protocolo de seguridad ante amenazas de tiroteo

El MEC, a través de su dirección general de Protección de la Niñez, recuerda a las instituciones educativas que existe un protocolo de seguridad, establecido en la resolución N° 183/23, para casos de amenazas de tiroteo y otro tipo de violencia en el ámbito escolar.

La norma cuenta con indicaciones sobre los procedimientos, números de teléfono de dependencias policiales y simulacros de evacuación en instituciones educativas.