Amenazas de tiroteo: extensa fila para cateo de mochilas en colegio de Asunción

El jueves pasado, durante el desarrollo normal de actividades escolares, hallaron una supuesta amenaza de tiroteo en una de las dependencias del colegio privado Villa San Francisco, de Asunción, por lo que activaron el protocolo de seguridad establecido por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), según indicaron desde la institución.

A raíz de este suceso, las clases presenciales fueron suspendidas el viernes 24 de abril y se habilitaron clases virtuales a través de la plataforma Teams, con todos los docentes disponibles en horarios acordados en cada turno.

Las clases fueron habilitadas nuevamente desde hoy, lunes, pero con fuertes controles de seguridad. Los estudiantes debieron pasar por un detector de metales antes de la entrada, que en el turno mañana es a las 7:00 y, posteriormente, se procedía a realizar el cateo de mochilas a cada uno de los educandos.

“Ahí comenzó el problema, porque este detector de metales se colocó solo en uno de los cinco portones de acceso y son más de mil estudiantes, se tardaba entre 3 a 5 minutos por cada chico”, denunció una familia del establecimiento.

Cola duró más de una hora tras amenaza de tiroteo en colegio privado

Los padres reclamaron que, en muchos casos, los alumnos llegan desde las 6:30 para el ingreso de las 7:00. “Eran las 7:30 y muchos seguían formando fila, prácticamente en plena calle con un tránsito cargado y justo con un frío intenso que empezó hoy”, afirmó una mamá, en contacto con ABC.

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Siempre según el reclamo de las familias, la extensa cola continuaba después de las 8:00, es decir, la fila fue de más de una hora en la institución privada.

“Por el detector le hacían sacar a los niños sus tijeras, sus llaves, sus monedas y cintos, fue una locura. Nadie está ajeno a los controles, pero por lo menos que habiliten más portones y que sea solo la secundaria, no es justo que hasta los más pequeños pasen por esto”, apuntaron.

En los últimos 10 días, a se registraron más de 30 amenazas de tiroteo en escuelas de gestión privada, privada subvencionada y públicas de todo el país, con especial foco en Asunción y en Central, que tienen más del 50% de los casos.

MEC pide aplicar protocolo de seguridad ante amenazas de tiroteo

El MEC, a través de su dirección general de Protección de la Niñez, recuerda a las instituciones educativas que existe un protocolo de seguridad, establecido en la resolución N° 183/23, para casos de amenazas de tiroteo y otro tipo de violencia en el ámbito escolar.

La norma cuenta con indicaciones sobre los procedimientos, números de teléfono de dependencias policiales y simulacros de evacuación en instituciones educativas.