Amenazas de tiroteo: por el Día del Maestro, debaten sobre causas de la violencia escolar

Profesores, estudiantes de Institutos de Formación Docente (IFD) e investigadores, debatieron esta mañana sobre la creciente violencia escolar en el país, a través de las amenazas de tiroteo, que ya suman más de 30, según los registros del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

El encuentro se dio en el conversatorio “Ser Docentes ayer y hoy: Implicancias, desafíos y realidades en torno a la identidad docente”, organizado por Construir Realidad Inclusiva (CRI) Paraguay, en la sede de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

La profesora Fátima Morínigo, una de las organizadoras, explicó que cada año, en estas fechas, buscan abrir el debate, dialogar sobre la realidad con pensamiento crítico, para invitar también a reflexionar a los docentes en el marco del Día del Maestro, que se recuerda cada 30 de abril en territorio nacional.

Como punto de partida, la conversación arrancó a partir de la investigación “Identidad profesional docente y autoritarismo” realizada por la magíster Ana Portillo, quien dio la conferencia principal.

Amenazas de tiroteo: análisis de causas y origen

La docente Morígino indicó que mediante la investigación sobre la identidad de la profesión y el autoritarismo, es mirar cómo fueron las aulas antes y después, es decir, ahora, y cómo en estas semanas hay tanta violencia en la escuela, debatir sobre esta realidad.

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“Tenemos que analizar eso que viene más abajo, lo que nos formó, que nos traspasa, cómo vivimos esa violencia que hoy la vemos en el aula. Hay una relación que nosotros tenemos que identificar, que tiene que ver con lo que yo viví, cómo yo viví, cómo yo gestioné las emociones, cómo me enseñaron a mirar la vida, siendo niño, siendo adolescente, siendo maestra en ese proceso formativo”, agregó.

Indicó que por eso es relevante no solo sentarse a hablar entre docentes sobre estos temas, sino hacerlo con especialistas, investigadores, estudiantes de formación docente y de instituciones educativas.

“Responder a preguntas sobre qué espera de mí, como docente, la familia, con respecto a la educación, con respecto a la escuela”, afirmó.