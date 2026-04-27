Caacupé: cuestionan falta de iluminación en la nueva circunvalación pese a anuncios de la ANDE

La falta de luminarias en ese sector vuelve especialmente riesgosa la circulación nocturna, según relatan los usuarios.

Entre los reclamos, la vecina Rosa Martínez, del barrio San Isidro, manifestó su preocupación por la situación. “De noche eso es totalmente oscuro, uno tiene miedo de pasar porque no se ve nada. Ya deberían de terminar de una vez porque es peligroso”, expresó.

Otros usuarios coinciden en que la falta de iluminación complica la circulación, especialmente en horarios nocturnos y en sectores alejados del casco urbano, donde la visibilidad es prácticamente nula.

Respuesta de la ANDE

En cuanto a la situación, el jefe regional de la ANDE en Cordillera, el ingeniero Luis Rodríguez, señaló que los pedidos para la instalación de las luminarias ya fueron realizados a la empresa contratista correspondiente, y que actualmente solo se aguarda la ejecución de los trabajos.

Asimismo, intentamos comunicarnos con la ingeniera Cinthia Prendesky, encargada de estas gestiones dentro de la institución, pero no atendió las llamadas.

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Desde este medio, dejamos abierta la posibilidad para que las autoridades mencionadas puedan referirse al caso.

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Antecedentes

La falta de iluminación en la circunvalación de Caacupé es un problema que se arrastra desde la habilitación de la obra en el año 2023, cuando ya se había denunciado que el tramo de la ruta PY02 quedó sin alumbrado público adecuado. Desde entonces, vecinos de distintas compañías cercanas vienen reclamando de forma reiterada la instalación de luminarias debido al riesgo constante para la circulación nocturna, con reportes de accidentes y sensación de inseguridad en la zona.

Pese a los anuncios y gestiones de la ANDE, que incluso mencionó la realización de pedidos y procesos administrativos para la ejecución del proyecto, hasta la fecha no se concretó una solución definitiva, por lo que el tramo comprendido entre los kilómetros 53 y 60 continúa a oscuras, generando preocupación en conductores y pobladores.

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