Caso audios: Corte estudiará acción contra juicio a Fernández Lippmann y abogado

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia integrada por el ministro Gustavo Santander Dans y los camaristas Nidia Fernández Cattebeke y Pierina Ozuna, dio trámite a la acción de inconstitucionalidad presentada por el Abg. Carmelo Caballero, uno de los acusados en el caso audios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Mediante el Auto Interlocutorio N° 668 del 21 de abril de 2026, el máximo tribunal resolvió analizar la acción promovida por Caballero en contra del Acuerdo y Sentencia N° 24 del 8 de abril de 2025, dictado por el Tribunal de Apelación Penal de la Adolescencia de la Capital, que dispuso un nuevo juicio oral para el accionante y el ex secretario del JEM Raúl Fernández Lippmann.

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Específicamente, el abogado Carmelo Caballero ataca de inconstitucional la resolución dictada por los camaristas Guido Cocco, Andrea Vera y Gloria Benítez, que había confirmado el hecho de tráfico de influencias, anuló las penas dictadas para el letrado y Fernández Lippmann y ordenó un nuevo juicio para analizar los años de condena que deben cumplir ambos acusados por el caso audios.

Al dar trámite a la acción presentada la Sala Constitucional de la Corte solicita al Tribunal Penal de la Adolescencia de la Capital que remita a la máxima instancia judicial el expediente principal del caso audios, quedando el diligenciamiento de la parte accionante. Es decir, esto impedirá el inicio del nuevo juicio con relación a las penas.

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Más de 8 años de proceso del caso audios del JEM

La imputación fiscal fue presentada el 28 de diciembre de 2017, por la supuesta comisión de los hechos punibles de asociación criminal, cohecho pasivo agravado, soborno agravado y tráfico de influencias. La acusación se presentó el 21 de diciembre de 2018 por parte de los fiscales Natalia Fuster, Rodrigo Estigarribia y Sussy Riquelme.

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El 28 de diciembre de 2020 finalizó el juicio oral con la condena por tráfico de influencias del entonces senador colorado Óscar González Daher y el secretario del JEM Raúl Fernández Lippmann, ambos a 2 años con suspensión de la ejecución de la pena y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 7 años; y del Abg. Carmelo Caballero a un año y 8 meses con suspensión de la ejecución, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 5 años. En el juicio fue absuelto el exsenador Jorge Oviedo Matto.

Por Acuerdo y Sentencia N° 90 del 23 de noviembre de 2021 el Tribunal de Apelación integrado por los camaristas Arnulfo Arias, Gustavo Auadre y José A. Fernández declaró la extinción de la acción con relación a Óscar González Daher (fallecido el 21 de octubre de 2021), admitió la apelación presentada por fiscalía, confirmó la existencia del tráfico de influencias, anuló las penas y ordenó un nuevo juicio para Caballero y el “partner”.

En contra del fallo del tribunal de alzada el Abg. Caballero recurrió a la Sala Constitucional, que hizo lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida, anuló el A y S N° 90, y ordenó que un nuevo tribunal de alzada vuelva a analizar el recurso planteado por la Fiscalía. Fue así que el caso llegó hasta el Tribunal de Apelación de la Adolescencia de Capital, que confirmó el hecho y ordenó el nuevo juicio oral, fallo que ahora es objeto de la acción de inconstitucionalidad.

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Sentencia en primer juicio del “caso audios”

El primer juicio del caso “audios filtrados” finalizó el 28 de diciembre de 2020, con la condena a dos años de prisión con suspensión de la ejecución de la pena para el exsenador colorado Óscar González Daher y su exsecretario en el Jurado Raúl Fernández Lippmann, por tráfico de influencias.

El tribunal integrado por Juan Carlos Zárate, como presidente, María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro condenó además por el mismo delito al Abg. Carmelo Caballero a 1 año y 8 meses de cárcel, también con suspensión a prueba de la ejecución de la condena.

El 23 de noviembre de 2021 los camaristas Arnulfo Arias, José A. Fernández y Gustavo Auadre, con voto en mayoría de estos últimos, anuló la absolución tanto de Fernández Lippmann como de Caballero; y ordenó un nuevo juicio oral, a fin de adecuar la calificación y la pena para ambos procesados por el caso audios filtrados.

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El 28 de diciembre de 2023 la Sala Constitucional de la Corte, integrada por el ministro Gustavo Santander Dans, la camarista María Belén Agüero Cabrera y el juez Juan Andrés Martínez Zárate, hizo lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por el Abg. Carmelo Caballero y anuló la resolución de la Cámara de Apelaciones que ordenó el reenvío de la causa penal del caso audios filtrados del JEM para un nuevo juicio oral.

Segundo juicio es para medición de las penas

Ante la decisión de la Sala Constitucional de la Corte, el expediente del caso audios volvió a la Cámara de Apelaciones, y el Tribunal de Alzada integrado por los camaristas Gloria Benítez, Guido Cocco y Andrea Vera Aldana resolvió confirmar la reprochabilidad de Raúl Fernández Lippmann y el Abg. Carmelo Caballero, en el hecho punible de tráfico de influencias; y ordenó el reenvío para un nuevo juicio con relación a las penas que ambos deben cumplir.

En el primer juicio oral el colegiado de sentencia también condenó al entonces exsenador colorado Óscar González Daher, quien falleció en octubre de 2021, por lo que la causa se extinguió en relación a él. En dicho juzgamiento tanto OGD como Fernández Lippmann y Caballero fueron absueltos del hecho punible de asociación criminal.

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Con relación al exsenador por el Partido UNACE Jorge Oviedo Matto, en el primer juicio los jueces Juan Carlos Zárate Pastor, María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro concluyeron que la Fiscalía no probó el tráfico de influencias y que hubo muchas contradicciones e inconsistencias en las declaraciones de la fiscala Casse Giménez y su exasistente Fermín Bogado. La absolución de culpa y pena del exlegislador quedó firme el 14 de diciembre de 2021.