Nacionales
27 de abril de 2026 a la - 16:52

Con azadas intentan acondicionar un camino vecinal en Carapeguá

Pobladores de la compañía Aguai’y solicitan el mejoramiento del camino vecinal, que actualmente se encuentra intransitable.
Pobladores de la compañía Aguai’y tratan de mejorar con los recursos disponibles el camino vecinal, que se encuentra intransitable.Emilce Ramírez

CARAPEGUÁ. Las intensas lluvias del fin de semana dejaron los caminos rurales intransitables en esta ciudad. En la compañía Aguai’y, una de las más afectadas, los pobladores se vieron obligados a intervenir con azadas para habilitar el paso, ante la falta de respuesta inmediata de las autoridades.

Por Emilce Ramírez

Las precipitaciones registradas el último fin de semana en Carapeguá dejaron los caminos vecinales en mal estado e intransitables. La compañía Aguai’y es una de las zonas más afectadas, donde los pobladores tuvieron que realizar trabajos comunitarios para poder circular.

Vecinos de la compañía Aguai’y, con azadas en mano, intentan improvisar la canalización del camino rural.
Pobladores de la compañía Aguai’y, con azadas, intentan canalizar el camino rural.

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Durante la mañana de este lunes, los pobladores salieron con azadas para realizar canalizaciones improvisadas que permitan el desagüe del agua acumulada. La falta de sistemas de drenaje pluvial provocó la formación de grandes charcos que dificultan el tránsito de vehículos y peatones.

Según el poblador Miguel Brítez, preocupa la situación del camino vecinal y pide al intendente municipal, Luciano Cañete (ANR-HC), que envíe maquinarias y cargue ripio en el lugar. Esto, atendiendo a que estudiantes, docentes y trabajadores deben cruzar a pie las zonas inundadas para poder llegar a sus instituciones.

Uno de los equipos viales está trabajando en el barrio San Vicente, en el tramo UNVES–UCA, y mañana se trasladará a la compañía Franco Isla.
Uno de los equipos viales está trabajando en el barrio San Vicente, en el tramo UNVES–UCA, y mañana se trasladará a la compañía Franco Isla.

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El inspector general de la Municipalidad, Pablo Chamorro, manifestó que las obras viales en la ciudad están a cargo del funcionario Hugo Silva. Este, al ser consultado, refirió que están trabajando en el barrio San Vicente y que el intendente Luciano Cañete (ANR) dispuso que mañana el equipo vial sean trasladadas a la compañía Franco Isla.

Por el momento, no se avizora una solución para la comunidad de Aguai’y, según sus explicaciones.