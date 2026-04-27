Con azadas intentan acondicionar un camino vecinal en Carapeguá

Las precipitaciones registradas el último fin de semana en Carapeguá dejaron los caminos vecinales en mal estado e intransitables. La compañía Aguai’y es una de las zonas más afectadas, donde los pobladores tuvieron que realizar trabajos comunitarios para poder circular.

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Durante la mañana de este lunes, los pobladores salieron con azadas para realizar canalizaciones improvisadas que permitan el desagüe del agua acumulada. La falta de sistemas de drenaje pluvial provocó la formación de grandes charcos que dificultan el tránsito de vehículos y peatones.

Según el poblador Miguel Brítez, preocupa la situación del camino vecinal y pide al intendente municipal, Luciano Cañete (ANR-HC), que envíe maquinarias y cargue ripio en el lugar. Esto, atendiendo a que estudiantes, docentes y trabajadores deben cruzar a pie las zonas inundadas para poder llegar a sus instituciones.

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El inspector general de la Municipalidad, Pablo Chamorro, manifestó que las obras viales en la ciudad están a cargo del funcionario Hugo Silva. Este, al ser consultado, refirió que están trabajando en el barrio San Vicente y que el intendente Luciano Cañete (ANR) dispuso que mañana el equipo vial sean trasladadas a la compañía Franco Isla.

Por el momento, no se avizora una solución para la comunidad de Aguai’y, según sus explicaciones.