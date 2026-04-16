Nacionales
16 de abril de 2026 - 16:47

Carapeguá: equipos municipales abren canales de agua taponados por escombros de obras sanitarias

Hombre en retroexcavadora con camisa de cuadros trabaja en terreno de barro. Fondo con casas y vegetación.
Maquinarias de la Municipalidad de Carapeguá inician la limpieza de la canalización en el barrio San José tras la inundación.Emilce Ramírez

CARAPEGUÁ. Tras la inundación que afectó ayer a dos familias del barrio San José, a raíz del taponamiento del canal de agua con escombros de las obras de alcantarillado sanitario, maquinarias municipales fueron utilizadas para realizar la canalización. La intervención fue cuestionada por algunos concejales, quienes exigieron que la empresa constructora se haga responsable de los trabajos mal ejecutados.

Por Emilce Ramírez

Para atender el reclamo de las familias afectadas, el concejal Francisco Román (ANR) gestionó el envío de maquinarias municipales para limpiar el canal y permitir el normal escurrimiento del agua. Sin embargo, la intervención no fue autorizada por la Junta Municipal, lo que generó cuestionamientos.

El concejal Enrique González Quintana (PJ) criticó en sesión el uso de recursos municipales para reparar obras adjudicadas a una empresa privada con alto presupuesto, señalando además las múltiples necesidades en barrios y compañías.

Dos viviendas resultaron anegadas en Carapeguá debido al taponamiento de la canalización.
Dos viviendas en Carapeguá fueron anegadas debido al taponamiento de la canalización.

Lea más: Temporal causa daños a cultivos e inundaciones por obras de alcantarillado en Carapeguá

Según pobladores del barrio San José, los responsables de la obra de alcantarillado sanitario habrían depositado escombros en el canal fluvial, lo que ocasionó la inundación de viviendas y dejó la calle intransitable.

El concejal Román manifestó que no se trató de un desconocimiento de lo dispuesto por la Junta Municipal, sino que solicitó al intendente Luciano Cañete (ANR) la asistencia a las familias cuyas viviendas quedaron bajo agua. Indicó que, en parte, la situación fue solucionada, pero que la constructora debe continuar con los trabajos de canalización.

A esto se suman otros casos de anegamientos en distintos puntos de la ciudad, que vecinos atribuyen a la ejecución del sistema de alcantarillado sanitario a cargo del MOPC.

Calle de tierra con materiales de construcción, área de trabajo y casas al fondo. Cielo despejado con algunas nubes.
La obra del MOPC en Carapeguá interrumpe varios accesos del casco urbano, dejando calles intransitables.

Lea más: Junta Municipal de Carapeguá convoca a la constructora ante reiteradas quejas por el alcantarillado

Responsables del Consorcio Carapeguá fueron notificados para presentarse el próximo lunes en la sesión de la Junta Municipal, donde deberán buscar una solución a las obras que estarían generando perjuicios, con inundaciones de viviendas y caminos intransitables.