Carapeguá: equipos municipales abren canales de agua taponados por escombros de obras sanitarias

Para atender el reclamo de las familias afectadas, el concejal Francisco Román (ANR) gestionó el envío de maquinarias municipales para limpiar el canal y permitir el normal escurrimiento del agua. Sin embargo, la intervención no fue autorizada por la Junta Municipal, lo que generó cuestionamientos.

El concejal Enrique González Quintana (PJ) criticó en sesión el uso de recursos municipales para reparar obras adjudicadas a una empresa privada con alto presupuesto, señalando además las múltiples necesidades en barrios y compañías.

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Según pobladores del barrio San José, los responsables de la obra de alcantarillado sanitario habrían depositado escombros en el canal fluvial, lo que ocasionó la inundación de viviendas y dejó la calle intransitable.

El concejal Román manifestó que no se trató de un desconocimiento de lo dispuesto por la Junta Municipal, sino que solicitó al intendente Luciano Cañete (ANR) la asistencia a las familias cuyas viviendas quedaron bajo agua. Indicó que, en parte, la situación fue solucionada, pero que la constructora debe continuar con los trabajos de canalización.

A esto se suman otros casos de anegamientos en distintos puntos de la ciudad, que vecinos atribuyen a la ejecución del sistema de alcantarillado sanitario a cargo del MOPC.

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Responsables del Consorcio Carapeguá fueron notificados para presentarse el próximo lunes en la sesión de la Junta Municipal, donde deberán buscar una solución a las obras que estarían generando perjuicios, con inundaciones de viviendas y caminos intransitables.