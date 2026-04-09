Caminos destrozados y obras paralizadas aíslan a comunidades en Paraguarí

En el acceso María Antonia–Quyquyhó, los pobladores denunciaron que la obra de pavimentación asfáltica a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se encuentra abandonada y en pésimas condiciones.

Para ingresar o salir del distrito, los vecinos deben utilizar tractores, exponiendo sus vidas y dañando sus vehículos. Además, las unidades de transporte público podrían dejar de ingresar, ya que más de 30 kilómetros permanecen intransitables.

La pavimentación asfáltica de este tramo está a cargo de las constructoras Iniciativas Constructivas S.A. y DC Ingeniería S.A., adjudicada por el MOPC mediante la Resolución N.º 2187/2024 por G. 88.160.062.554. La firma del contrato, bajo la dirección del ingeniero Edgar Ahrens, se realizó en marzo de 2025, con presencia de autoridades nacionales y departamentales.

Al respecto, intentamos conocer la versión del responsable de la Dirección de Caminos Vecinales del MOPC, ingeniero Guido Benítez, pero no respondió nuestra llamada ni mensajes.

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Puente destruido en Acahay

En Acahay, un puente sobre el arroyo Reventón, en la compañía Barrerito, fue arrastrado por la corriente tras las lluvias. La pobladora Fátima Espínola explicó que se trata de un camino alternativo muy utilizado y pidió su pronta reparación.

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El intendente local, Aldo Lezcano, afirmó que la estructura ya presentaba fallas: una viga había caído, estaba deteriorada por termitas y con nidos de abejas.

La semana pasada retiraron los tablones destruidos de la pasarela que ya no ofrecía ninguna garantía y cargaron con arena para habilitar el paso durante la Semana Santa, pero las recientes lluvias lo destruyeron nuevamente.

Actualmente, la Municipalidad gestiona materiales como celulares de cemento y maquinaria para reconstruir el puente y colocar muros de contención en ambas cabeceras. La reparación se va realizar lo más pronto posible, aseguró.

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Reclamos en Carapeguá

En Carapeguá, los caminos vecinales también permanecen intransitables. Los pobladores denuncian falta de respuesta del intendente Luciano Cañete (ANR-HC) y reclaman que con la obra de alcantarillado sanitario sigan destruyendo las calles y no se preocupan en reparar los accesos.

En los barrios San José, Virgen del Carmen y San Vicente presentan registros abiertos y calles en mal estado por lo que piden dejar transitable los caminos en las periferias de la ciudad.

A esto se suma que otras avenidas, como la calle Senadora Leónidas Páez de Virgili, que conecta con la ruta PY01 y pasa frente a las universidades Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES) y Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UC), se encuentran intransitables. Los vecinos solicitan la reparación del tramo para garantizar el tránsito vehicular por la zona.

El inspector municipal, Pablo Chamorro, explicó que las maquinarias viales están en las compañías y que los trabajos deben coordinarse con el responsable Hugo Silva, quien responde a directivas del ejecutivo municipal.

Finalmente, aclaró sobre las obras de alcantarillado sanitario, que pese a los compromisos asumidos por las empresas de cerrar y acondicionar las calles conforme avanzan las obras, no se está cumpliendo.

La obra de alcantarillado sanitario fue adjudicada al Consorcio Sanitario Carapeguá, integrado por Benito Roggio e Hijos SA y Constructora Chávez Hausman SA, con representación del ingeniero Helard Tejada. El proyecto cuenta con un presupuesto de G. 80.000 millones y financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).