Corte sigue sin resolver casación en caso del niño Renato

Las fiscalas Nathalia Silva, Luz Guerrero y Sara Torres, presentaron un recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La acción se planteó contra el Acuerdo y Sentencia (AyS) N° 85, del 17 de diciembre de 2024 por el Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala, de la Capital, que absolvió a la médica pediatra Laura Sena, procesada por la muerte del niño Renato Rojas Talavera, de 2 años.

Desde aquella presentación por parte de las representantes del Ministerio Público, el 2 de enero de 2025, transcurrieron ya 15 meses y hasta el día de hoy, la máxima autoridad judicial no ha emitido resolución alguna.

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Las agentes fiscales solicitaron que la Corte Suprema de Justicia declare la nulidad tanto del Acuerdo y Sentencia N °85, que confirmó la Sentencia Definitiva N°300, emitida el 23 de julio de 2024, dictada por un Tribunal de Sentencia, a través del cual fue absuelta la médica pediatra Dra. Laura Sena.

Ante la última instancia, las agentes fiscales solicitaron el reenvío de la causa para que se lleve a cabo un nuevo juzgamiento por parte de otro Tribunal de Sentencia, argumentando que ambas resoluciones contienen vicios que afectan la legalidad del proceso.

Fiscalía dice que resoluciones están viciadas

De acuerdo con el escrito presentado por la representación fiscal, el Tribunal de Apelaciones en mayoría omitió estudiar los agravios que fueron señalados por el Ministerio Público al momento de presentar su recurso de apelación.

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Resaltaron las fiscalas Silva, Torres y Guerrero que observaciones hechas fueron confirmadas por la miembro disidente del tribunal, quien manifestó que la sentencia adolece de fundamentación contradictoria, incumpliendo de esa forma el artículo 175 del Código Procesal Penal.

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Así también, según el análisis de la magistrada disidente el análisis, así como la evaluación de las pruebas fue direccionada en dos sentidos: una por sesgo y otra por falta de un análisis armónico y minucioso del caudal probatorio, lo que amerita la anulación de la Sentencia N° 300 en todas sus partes.

De esta forma, lo que solicitan las fiscalas es que la Corte verifique que las resoluciones dictadas estén correctas y, en caso de que no sea así, sean anuladas y se disponga la realización de un nuevo contradictorio.

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A casi 7 años de la muerte del niño Renato Rojas Talavera

Renato Rojas Talavera había fallecido luego de que su madre “rogara”, según incluso se puede ver en imágenes de seguridad del centro sanitario, asistencia médica durante varias horas en el Sanatorio Migone.

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El hecho se registró el 20 de agosto del 2019. Sus familiares denunciaron al personal de salud por negligencia, principalmente a la pediatra Sena, quien fue procesada, enjuiciada y cuya absolución es objeto de cuestionamiento por la Fiscalía que pidió su nulidad.

En cuatro meses más se cumplirán ya 7 años del trágico hecho.