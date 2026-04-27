Video: inundaciones golpean al sector ganadero en Ñeembucú y crece la tensión con arrocero

Las zonas más afectadas son Espinillo, Ka´arogue e Isla Cabrera, en el distrito de Laureles, además de la colonia San Jorge, en Tacuaras. En estos puntos, los ganaderos reportan que extensas áreas de pastura quedaron bajo agua, lo que compromete seriamente la producción ganadera.

Lea más: Mades multa a empresa arrocera por daños ambientales en Ñeembucú

Mario Villamayor, productor de Ka´arogue, expresó su preocupación ante el impacto económico. Señaló que el ganado ya no dispone de alimento suficiente y que la llegada del invierno agravará la pérdida de peso de los animales.

“Si seguimos así, vamos a tener muchas pérdidas; estamos en una situación muy complicada”, afirmó.

Los productores sostienen que el problema se agrava por la supuesta intervención de grandes arroceras instaladas en zonas de Misiones y Ñeembucú, que habrían represado cauces y construido terraplenes, alterando el flujo natural del agua.

Ante esta situación, el intendente de Laureles, Fermín Candia (PLRA), solicitó la intervención urgente de autoridades departamentales y nacionales. Pidió el envío de maquinaria que permita la limpieza de los arroyos Piraguazú y Pikyrý, para facilitar así el drenaje.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Amenazan con movilizaciones en Tacuaras

En la colonia San Jorge, distrito de Tacuaras, la situación es aún más crítica. Los ganaderos y pobladores anunciaron una reunión en los próximos días y no descartan una movilización con cierre de la ruta PY 19, a la altura del kilómetro 25.

Ruben Flores, poblador de la zona, denunció que una empresa arrocera sería la principal responsable de la inundación por el bloqueo de cauces hídricos.

Indicó además que la firma no habría cumplido con las indicaciones establecidas por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) de habilitar todos los cauces hídricos.

Flores adelantó que en la reunión prevista en la Municipalidad de Tacuaras se definirán las acciones a seguir, entre ellas, posibles medidas de fuerza.

Según explicó, la empresa habría cultivado unas 900 hectáreas de arroz, afectando esteros y arroyos como Mburica, Peguajho, Yacaré y Las Hermanas.

Lea más: Video: “Nos están matando”, el clamor de un productor de Tacuaras ahogado por el agua y el olvido

La situación mantiene en alerta a los productores, quienes advierten que, sin una intervención inmediata, las pérdidas podrían ser aún mayores en las próximas semanas.

Molesto ante preguntas

El productor de arroz Ademir Valcarenghi señaló que todos los cauces están abiertos, así como recomendó el Mades: “Todo está habilitado como me pidió Mades”, señaló.

“Esta gente me culpa de todo; cuando llueve mucho soy culpable, cuando no llueve soy culpable, y yo estoy pagando 600 millones de guaraníes de multa mensual al Mades, tengo 8 meses para pagar todo, a esta gente le molesta que yo trabaje”, indicó.

Finalmente, el productor brasileño se molestó por nuestra consulta sobre su versión acerca de la denuncia de los ganaderos: “Vo no sé qué sabe de esa gente de ahí, me pregunta cada rato, si vo sabés alguna cosa para decirme decime o si no déjame tranquilo”, contestó.

Ademir Valcarenghi fue multado por el Mades el año pasado al descubrir que violó las leyes ambientales en la zona. La multa es de 15.000 jornales mínimos.