Prometen iniciar trabajos viales mientras persiste crisis en San Pedro

Las lluvias registradas el último fin de semana y en el inicio de esta agravaron la situación vial en el departamento de San Pedro, dejando caminos de tierra inundados y rutas pavimentadas convertidas en peligrosas trampas por los baches cubiertos de agua. El deterioro es generalizado.

Los municipios y la Gobernación se ven sobrepasados por los reclamos, mientras el MOPC mantiene anuncios de intervención “próxima” sin resultados visibles. Los riesgos y accidentes aumentan.

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El gobernador Freddy D’Ecclesiis (ANR-HC) informó que la empresa CDD Construcciones iniciaría esta semana los trabajos en el tramo que une San Pedro de Ycuamandyyú con Concepción, actualmente en estado deplorable. Aseguró que hubo coordinación y confirmación por parte del MOPC.

En paralelo, mencionó gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para destrabar recursos destinados a la pavimentación del tramo entre Andrés Barbero y Naranjaty, que ya cuenta con financiamiento aprobado. La licitación sigue pendiente.

Las promesas surgen en medio de movilizaciones ciudadanas que exigen soluciones urgentes, tras reiterados anuncios que no se concretaron.

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Aunque se declaró emergencia vial en el departamento, las medidas no se traducen en obras efectivas, quedando en reiterados compromisos oficiales. La crisis persiste.

El mal estado de los caminos impacta directamente en el acceso a la educación y la salud, especialmente en zonas rurales, donde las comunidades enfrentan serias dificultades para trasladarse. La población continúa lidiando con las consecuencias del abandono.