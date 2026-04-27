Salario mínimo: mañana se inicia mesa tripartita para definir reajuste

Mañana, a las 14:00, la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) será el escenario de la primera reunión del Consejo Consultivo Tripartito.

El encuentro tiene como objetivo central definir el reajuste del salario mínimo, en un contexto donde el Ejecutivo ya adelanta una postura clave: la necesidad de superar la fórmula tradicional basada únicamente en la inflación.

El viceministro de Trabajo, César Segovia, confirmó la participación de representantes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Banco Central, centrales sindicales y gremios empresariales.

Según Segovia, existe una convicción técnica en el Gobierno de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) “no es el instrumento más adecuado” para compensar la pérdida del poder adquisitivo sufrida por los trabajadores en el último periodo.

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La mesa de negociación se inicia con una brecha considerable entre las partes:

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Sector sindical: las propuestas oscilan entre un aumento del 20% y el 25% , con sectores que incluso plantean una base salarial de 7.500.000 guaraníes.

Sector empresarial: los gremios instan a mantener la “legalidad y racionalidad”, sugiriendo, de momento, la continuidad del ajuste vía IPC.

El Ejecutivo: realiza proyecciones propias para encontrar un punto de equilibrio que permita una recuperación real del salario antes de la fecha límite.

La normativa vigente estipula que la reglamentación debe estar lista antes del 30 de junio. Segovia advirtió que, de no lograrse un consenso inmediato, el Ejecutivo tomará una posición unilateral para presentar una propuesta legislativa.

“Estamos un poco apretados, pero hay tiempo para que el trabajador recupere su capacidad de consumo”, concluyó.