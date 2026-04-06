¿Nueva forma de cálculo de reajuste del salario mínimo? Esto adelanta el Gobierno

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) se encuentra en plena fase de revisión de los mecanismos que definen el incremento del salario mínimo legal.

Según explicó el viceministro de Trabajo, César Segovia, el objetivo principal es lograr un reajuste más objetivo que refleje el costo de vida real de quienes perciben la remuneración base, alejándose de la rigidez del IPC convencional.

La autoridad señaló que el actual Índice de Precios al Consumidor, elaborado por el Banco Central, contempla más de 400 productos, muchos de los cuales no forman parte del consumo habitual de un trabajador de salario mínimo.

Ante esta distorsión, se barajan alternativas como el Índice de Precios de Alimentos, que impacta con mayor fuerza en los sectores vulnerables, o incluso variables ligadas al Producto Interno Bruto (PIB).

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“Nuestra intención es que antes del fin de abril logremos consensuar la modificación con el sector empresarial”, afirmó Segovia.

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De no alcanzarse un acuerdo en el Consejo de Salarios Mínimos, el Ejecutivo no descarta enviar un proyecto de ley propio al Congreso Nacional para actualizar estas herramientas de medición antes del reajuste anual previsto para el mes de junio.

Finalmente, el viceministro reconoció que el concepto legal del salario mínimo, basado en una estructura de “unidad familiar” de 1993, ha quedado desfasado frente a la realidad social actual.

Por ello, la reforma planteada busca no solo un número, sino una revisión profunda de la estructura de ingresos y la masa salarial del país para que el ajuste tenga un impacto positivo real en el bolsillo del ciudadano.