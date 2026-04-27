Tras accidente con obra del PJ, ministros de la Corte Suprema de Justicia visitaron a los afectados

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alberto Martínez Simón, y el vicepresidente primero, Luis María Benítez Riera, visitaron hoy las personas afectadas por un accidente ocurrido ayer, cuando un panel de vidrio de un edificio de la institución en construcción se desprendió. La obra está ubicada sobre la calle Testanova, en Sajonia, al costado del Palacio de Justicia.

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La hoja de vidrio grueso impactó contra el techo de la casa del matrimonio conformado por Sabino Gavilán Gayoso (71) y Francis Asunción Aguilera de Gavilán (68), quienes se encontraban en el área de su negocio gastronómico.

Gavilán sufrió cortes en los dedos del pie, mientras que su esposa también resultó herida por los materiales que colapsaron tras la caída del ventanal. Debido a las lesiones sufridas por el impacto y los restos de cristales, ambos tuvieron que ser trasladados en una patrullera al Hospital de Trauma para recibir atención médica.

Asimismo, los afectados denunciaron que viven bajo constante zozobra debido a la falta de medidas de seguridad en la obra que linda con su casa, ya que la misma ha provocado múltiples daños estructurales en su vivienda.

Corte Suprema de Justicia dispuso retiro de paneles de vidrio

Como primera medida, la Corte Suprema dispuso el retiro preventivo de los paneles de vidrio templado en el edificio Testanova, Asimismo, se ordenó una “verificación integral” de la seguridad y se encargó a la Constructora Aponte Latorre la implementación de medidas tendientes a evitar futuros accidentes.

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En la visita al matrimonio afectado, los ministros Martínez Simón y Benítez Riera reafirmaron el compromiso institucional de dar seguimiento a la situación y a las medidas adoptadas.

“(...) nos interiorizamos de la situación de la familia, estuvimos hablando con ellos, les notamos por supuesto muy preocupados, muy sentidos, muy angustiados por esta situación, que es absolutamente comprensible, También está el Ing. Aponte que es el encargado de la obra, él se comprometió a arreglar todo a satisfacción de la dueña de casa, a quien le reiteramos nuestra apoyo y nuestro acompañamiento”, expresó Martínez Simón, al término de la visita.

En su comunicado, la Corte señala que la empresa contratista, Aponte Latorre SA es la encargada de gestionar la atención de los daños ocasionados. La obra, que representa una inversión de más de G. 42.663 millones, se encuentra actualmente en la mira debido a la falta de mallas protectoras, un elemento básico de seguridad que no habría sido implementado correctamente.

El edificio en cuestión será destinado a las oficinas del área administrativa del Poder Judicial, de manera a descomprimir la sede principal, indicaron fuentes judiciales.