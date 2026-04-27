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27 de abril de 2026 a la - 15:07

Tras accidente con obra del PJ, ministros de la Corte Suprema de Justicia visitaron a los afectados

Hombres en trajes oscuros escuchan a mujer con cabello rizado, en ambiente doméstico con decoración roja.
Los ministros de la Corte Alberto Martínez Simón y Luis María Benítez Riera (izq) observan los daños causados por el desprendimiento de un panel de vidrio de una obra del Poder Judicial, en Sajonia.GENTILEZA

Autoridades de la Corte Suprema de Justicia visitaron hoy a la familia afectada por el desprendimiento de un panel de vidrio de un edificio de la institución en Sajonia. Los ministros informaron a los afectados que la constructora se encargará de la reparación de los daños causados y de asegurar que accidentes como el registrado el domingo último no vuelvan a ocurrir.

Por ABC Color

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alberto Martínez Simón, y el vicepresidente primero, Luis María Benítez Riera, visitaron hoy las personas afectadas por un accidente ocurrido ayer, cuando un panel de vidrio de un edificio de la institución en construcción se desprendió. La obra está ubicada sobre la calle Testanova, en Sajonia, al costado del Palacio de Justicia.

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La hoja de vidrio grueso impactó contra el techo de la casa del matrimonio conformado por Sabino Gavilán Gayoso (71) y Francis Asunción Aguilera de Gavilán (68), quienes se encontraban en el área de su negocio gastronómico.

Restos de vidrio tipo blindex y del techo afectado tras el desprendimiento de un panel de una obra de la Corte.
Dos adultos mayores resultaron heridos tras el desprendimiento de un vidrio de la Corte Suprema de Justicia.

Gavilán sufrió cortes en los dedos del pie, mientras que su esposa también resultó herida por los materiales que colapsaron tras la caída del ventanal. Debido a las lesiones sufridas por el impacto y los restos de cristales, ambos tuvieron que ser trasladados en una patrullera al Hospital de Trauma para recibir atención médica.

Una mujer de pie señala el techo dañado, acompañada de tres hombres, en un ambiente con paredes rojas y decoración simple.
La constructora Aponte Latorre se hará cargo de las reparaciones, informó hoy el ministro Alberto Martínez Simón.

Asimismo, los afectados denunciaron que viven bajo constante zozobra debido a la falta de medidas de seguridad en la obra que linda con su casa, ya que la misma ha provocado múltiples daños estructurales en su vivienda.

Corte Suprema de Justicia dispuso retiro de paneles de vidrio

Como primera medida, la Corte Suprema dispuso el retiro preventivo de los paneles de vidrio templado en el edificio Testanova, Asimismo, se ordenó una “verificación integral” de la seguridad y se encargó a la Constructora Aponte Latorre la implementación de medidas tendientes a evitar futuros accidentes.

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En la visita al matrimonio afectado, los ministros Martínez Simón y Benítez Riera reafirmaron el compromiso institucional de dar seguimiento a la situación y a las medidas adoptadas.

Dos hombres en trajes oscuros, uno apretando manos con un hombre mayor. Ambiente informal con paredes rojas.
Alberto Martínez Simón saluda a Sabino Gavilán,uno de los afectados. Atrás, el ministro Luis María Benítez Riera.

“(...) nos interiorizamos de la situación de la familia, estuvimos hablando con ellos, les notamos por supuesto muy preocupados, muy sentidos, muy angustiados por esta situación, que es absolutamente comprensible, También está el Ing. Aponte que es el encargado de la obra, él se comprometió a arreglar todo a satisfacción de la dueña de casa, a quien le reiteramos nuestra apoyo y nuestro acompañamiento”, expresó Martínez Simón, al término de la visita.

En su comunicado, la Corte señala que la empresa contratista, Aponte Latorre SA es la encargada de gestionar la atención de los daños ocasionados. La obra, que representa una inversión de más de G. 42.663 millones, se encuentra actualmente en la mira debido a la falta de mallas protectoras, un elemento básico de seguridad que no habría sido implementado correctamente.

El edificio en cuestión será destinado a las oficinas del área administrativa del Poder Judicial, de manera a descomprimir la sede principal, indicaron fuentes judiciales.