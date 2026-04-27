Vidrio templado se desprende de obra de la Corte y hiere a dos adultos mayores

El accidente se registró en la propiedad ubicada en las calles Testanova y Coronel Francisco López, que colinda con la obra del edificio Testanova, destinada a dependencias administrativas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Las víctimas fueron identificadas como Abino Gavilán Gayoso (71), propietario de la vivienda, y su esposa Francis Asunción Aguilera de Gavilán (68).

El desprendimiento de la hoja de vidrio grueso impactó contra el techo de la casa mientras la pareja se encontraba en el área de su negocio gastronómico. Debido a las lesiones sufridas por el impacto y los restos de cristales, ambos tuvieron que ser trasladados al Hospital de Trauma para recibir atención médica.

Gavilán sufrió cortes en los dedos del pie, mientras que su esposa también resultó herida por los materiales que colapsaron tras la caída del ventanal.

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Denuncia policial y antecedentes

Tras el suceso ocurrido el 26 de abril, la pareja presentó una denuncia formal ante las autoridades policiales. Según los afectados, no es la primera vez que la construcción del edificio Testanova representa un peligro para su integridad.

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“Caían ladrillos y cementos sobre nuestro techo, pero vai vai (feo feo) nos arreglaban. Nos rompieron las tejas y tejuelones, sufrimos muchísimo”, denunció Francis Aguilera.

Los propietarios reclaman que, además del daño físico, la situación afecta sus ingresos económicos, ya que no pueden abrir su local comercial en estas condiciones. También mencionaron problemas en la provisión de agua potable a raíz de las obras.

Obra sin mallas de seguridad

En una verificación realizada por ABC TV se constató que la estructura en construcción no cuenta con malla protectora para contención de escombros.

La pareja, que vive en la vivienda afectada con una hija y una nieta menor, manifestó que vive con temor de sufrir un nuevo suceso.

“No tenemos dónde irnos. Tendría que alquilar la casa, pero quién me va a alquilar la casa en estas condiciones. Quiero mudarme porque ya mi hija no quiere estar acá”, sostuvo la mujer.

La construcción del Edificio Sede Testanova está a cargo de Aponte Latorre S.A. Constructora y fue adjudicada por un monto total de G. 42.663.630.076 Los trabajos se iniciaron formalmente en agosto de 2022 y, aunque -según el contrato- la finalización estaba prevista para marzo de 2026, actualmente la obra sigue en curso.