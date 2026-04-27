Corte ordena retirar vidrios de obra tras grave incidente que dejó dos heridos

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) reaccionó de manera oficial tras el accidente ocurrido en las inmediaciones de su nueva sede administrativa en el barrio Sajonia. A través de un comunicado institucional, el Poder Judicial anunció medidas correctivas inmediatas tras el desprendimiento de un panel de vidrio templado que impactó contra una vivienda vecina, hiriendo a sus propietarios.

“La Corte Suprema de Justicia lamenta profundamente el incidente ocurrido en las inmediaciones de la obra del edificio Testanova y expresa su preocupación por las personas afectadas, a quienes se les está dando seguimiento”, reza parte del texto publicado.

Como principal medida de resguardo, la Corte dispuso el retiro preventivo de todos los vidrios ya instalados en la estructura en construcción. Esta decisión busca mitigar el riesgo de nuevos desprendimientos mientras se lleva a cabo una “verificación integral” de las condiciones de seguridad de la obra.

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Responsabilidad de la contratista

En su comunicado, la Corte señala que la empresa contratista, Aponte Latorre SA es la encargada de gestionar la atención de los daños ocasionados. La obra, que representa una inversión de más de G. 42.663 millones, se encuentra actualmente bajo la lupa debido a la falta de mallas protectoras, un elemento básico de seguridad que no habría sido implementado correctamente.

La CSJ enfatiza que mantendrá un monitoreo estricto sobre el cumplimiento de las normas de seguridad para prevenir futuros incidentes en esta sede.

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La denuncia de los afectados

Tras el suceso ocurrido el 26 de abril, la pareja presentó una denuncia formal ante las autoridades policiales. Según los afectados, no es la primera vez que la construcción del edificio Testanova representa un peligro para su integridad.

“Caían ladrillos y cementos sobre nuestro techo, pero vai vai (a medias) nos arreglaban. Nos rompieron las tejas y tejuelones, sufrimos muchísimo”, señaló una de las afectadas.

Los propietarios afirman que, además del daño físico, la situación afecta sus ingresos económicos, ya que no pueden abrir su local comercial en estas condiciones. También mencionaron problemas en la provisión de agua potable a raíz de las obras.

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