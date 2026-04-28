Braulio Vázquez: exhuman el cuerpo para necropsia ante presunta negligencia del IPS

Este martes se concretó la exhumación del cuerpo de Braulio Vázquez en un cementerio privado de la ciudad de Luque. El procedimiento forma parte de la investigación abierta por una presunta negligencia médica en el Instituto de Previsión Social (IPS).

Tras la exhumación, los restos fueron trasladados a la sede de la morgue fiscal en Asunción, donde a las 10:00 está prevista la realización de la necropsia ordenada en el marco del proceso investigativo.

La familia del fallecido acompañó todo el procedimiento, aunque evitó brindar declaraciones públicas. Sin embargo, según señalaron previamente, consideran que este paso es fundamental para avanzar hacia el esclarecimiento del caso.

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Familia impulsa pericia tras posible negligencia médica

La diligencia fue impulsada por los familiares de Vázquez, quienes insisten en la necesidad de una necropsia para determinar con precisión las circunstancias de la muerte.

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De acuerdo con la representación legal de la familia, el análisis forense podría revelar si al paciente se le administraron sustancias no consignadas en su ficha médica o si recibió medicamentos no correspondientes al tratamiento indicado.

El caso tomó mayor relevancia luego de la filtración de una auditoría interna del IPS que hace referencia a una presunta “falla sistemática” en la atención del paciente, elemento que refuerza la hipótesis de posibles irregularidades en la cadena de atención médica.

Fiscalía no descarta investigar posible homicidio culposo

La fiscala interviniente, Karina Cerón, explicó que la necropsia será determinante para establecer la causa real del fallecimiento y definir los próximos pasos de la investigación penal.

En ese sentido, no descartó que el caso pueda derivar en una investigación bajo la figura de homicidio culposo, dependiendo de los resultados de las pericias forenses y del análisis del conjunto de antecedentes.

Antecedentes: denuncias por fallas en la atención del IPS

Braulio Vázquez falleció en el Hospital Central del IPS tras no haber sido sometido a tiempo a un cateterismo de urgencia, según consta en los antecedentes del caso.

Informes previos de peritos de la Superintendencia de Salud señalaron que una sucesión de errores evitables habría contribuido al desenlace fatal. No obstante, desde el IPS se ha rechazado la existencia de una falla sistemática en la atención.

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La defensa de la familia sostiene además que podría haberse producido una manipulación de informes médicos, lo que agrava las sospechas en torno al manejo del caso dentro de la previsional.