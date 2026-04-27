Braulio Vázquez: realizarán necropsia este martes ante presunta negligencia del IPS

La exhumación del cuerpo de Braulio Vázquez está prevista para las 07:00 del martes, según confirmó la familia del fallecido. El procedimiento forma parte de las diligencias impulsadas por la defensa para avanzar en el esclarecimiento del caso de presunta negligencia médica en el Instituto de Previsión Social (IPS).

Posteriormente, a las 10:00, se llevará a cabo una necropsia. Esta fue solicitada insistentemente por los familiares, quienes consideran que el análisis forense es fundamental para determinar las circunstancias reales de la muerte.

De acuerdo con la defensa de la familia, la necropsia permitirá establecer si al paciente se le administraron sustancias no registradas en su ficha médica o si recibió medicamentos no correspondientes al tratamiento indicado.

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Auditoría del IPS y sospecha de “falla sistemática”

La decisión de avanzar con la exhumación se da luego de la filtración de una auditoría interna que menciona una presunta “falla sistemática” en la atención del IPS en este caso.

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La representación legal de la familia sostiene que los hechos podrían encuadrarse dentro de la figura de homicidio culposo, debido a una cadena de presuntas omisiones y errores en la atención médica. Además, refieren que pudo haberse dado una “manipulación” del informe oficial para beneficiar a los intervinientes de la previsional.

Braulio Vázquez falleció en el Hospital Central del IPS tras no haber sido sometido a tiempo un cateterismo de urgencia, según consta en los antecedentes del caso.

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Peritos de la Superintendencia de Salud concluyeron previamente que una sucesión de errores evitables derivaron en el desenlace fatal del paciente. Desde el IPS, no obstante, se rechaza la versión de “fallas sistemáticas”.