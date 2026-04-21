Familia de Braulio Vázquez insiste en necropsia tras informe que apunta a manipulación de fichas médicas

El abogado de la familia de Braulio Vázquez, Guillermo Duarte Cacavelos, sostuvo que desde el inicio del caso ya habían advertido sobre el riesgo de alteración de evidencias y por ello habían solicitado al Ministerio Público el allanamiento del Instituto de Previsión Social, para resguardar las fichas médicas. Sin embargo, esta medida no se concretó pese a que el fallecimiento ya se registró en enero pasado.

“Ahora conocemos informes que dan cuenta de la manipulación de esas fichas médicas en cuanto a los tratamientos que se le practicaron a Braulio”, afirmó. Según explicó, estas modificaciones tendrían como objetivo encubrir una eventual negligencia o atención médica defectuosa.

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¿Por qué piden la necropsia?

En ese contexto, Duarte confirmó que insistirán con la necropsia, un procedimiento que hasta el momento no fue realizado. Considera que esta diligencia será clave para esclarecer lo ocurrido.

“Ahora más que nunca resulta relevante determinar qué rastros de sustancias están en los restos del cuerpo de Braulio. Si encontramos sustancias que no figuran en las fichas médicas, se podrá demostrar que se le suministró algo que no correspondía al tratamiento”, señaló.

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El abogado también advirtió que la presunta manipulación de documentos complica la reconstrucción de los hechos, ya que la evidencia documental pierde confiabilidad. “Vamos a tener que contrastar con otros medios de prueba para saber qué fue lo que realmente pasó”, indicó.

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Además, cuestionó que hasta ahora no se haya identificado plenamente al personal médico que atendió a la víctima, lo que dificulta determinar responsabilidades.

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Causa penal

Duarte afirmó que el caso podría encuadrarse como homicidio culposo y que actualmente se encuentra en etapa investigativa a cargo del Ministerio Público. No obstante, lamentó los pocos avances en diligencias clave como el allanamiento al IPS, la incautación del nuevo informe y la necropsia.

Finalmente, sostuvo que las fallas en la atención no se limitarían a un hecho puntual, sino a un problema en todo el proceso. “Desde que Braulio llega y se le da un código verde como si fuera una dolencia menor, todo se hizo mal con él”, concluyó.

Braulio Vázquez falleció debido a que no se le practicó a tiempo un cateterismo de urgencia. Los peritos de la Superintendencia de Salud concluyeron que una sucesión de errores evitables y fallas estructurales sentenciaron al paciente.