Cabañas de Caacupé: habilitan plantación de 8.000 girasoles para visitas y experiencias fotográficas

Este destino de turismo interno se ha ido consolidando como una alternativa propicia para quienes buscan salir de la rutina y conectar con espacios abiertos, donde el paisaje y el ambiente campestre ofrecen una experiencia diferente dentro del departamento de Cordillera.

En este sitio se puede apreciar una plantación de más de 8.000 girasoles que atrae a familias, jóvenes y turistas que buscan espacios abiertos para el esparcimiento.

El colorido del campo, especialmente en temporada de floración, convierte al lugar en un atractivo natural para la fotografía y las visitas recreativas, generando un importante movimiento de personas durante los fines de semana.

Mirna Bogarín, propietaria del emprendimiento, explicó que la última cosecha realizada entre enero y febrero tuvo una gran aceptación del público, con alta concurrencia de visitantes que llegaron incluso desde distintos puntos del país.

Señaló que, debido a ese interés, el espacio vuelve a abrirse como una propuesta turística estacional, aprovechando una nueva floración de los girasoles.

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El acceso al lugar es gratuito, mientras que cada girasol tiene un costo de G. 5.000, lo que permite a los visitantes también llevarse un recuerdo de la experiencia.

El campo de girasoles está habilitado para recorridos durante todos los días de la semana, de lunes a domingo, en el horario de 7:00 a 19:00, permitiendo a los turistas organizar sus visitas en diferentes momentos del día.

Desde este año el campo se ha vuelto cada vez más conocido en redes sociales, lo que contribuye a su difusión y a un mayor flujo de turistas, especialmente de ciudades cercanas. En ese sentido, el lugar se presenta como una opción ideal para aprovechar en este feriado largo en familia, disfrutando del aire libre y de un entorno agradable que invita al descanso y la convivencia.

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Paisaje llamativo

El lugar ofrece un paisaje llamativo que se integra al circuito de turismo rural del departamento de Cordillera, posicionándose como una alternativa para quienes desean salir de la rutina y disfrutar de un entorno natural.

Además, este tipo de emprendimientos contribuye a dinamizar la economía local, ya que genera movimiento de visitantes y promueve la valorización de espacios productivos como atractivos turísticos.

¿Cómo llegar?

El campo de girasoles de la compañía Cabañas, en Caacupé, se encuentra a pocos minutos del centro urbano y es de fácil acceso tanto en vehículo como en moto.

Para llegar, se debe tomar la dirección hacia la compañía Cabañas, ingresando por la avenida Gaudioso Núñez.

El lugar está ubicado en un entorno rural, cercano a la parroquia María Auxiliadora, a 200 metros de la Unidad de Salud Familiar II.

Otros viveros

En la compañía Cabañas, sobre la avenida Gaudioso Núñez, se pueden encontrar diversos viveros que forman parte del atractivo comercial y paisajístico de la zona, entre ellos el Centro Expo Flora, el Vivero María Cristina y el Vivero El Brasilero, además de otros emprendimientos familiares.

Estos establecimientos ofrecen una amplia variedad de plantas ornamentales, frutales y de jardinería, consolidando a la zona como un punto de referencia para quienes buscan productos naturales y de embellecimiento del hogar.

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