Turismo en Semana Santa: Cordillera propone recorridos por museos históricos y culturales

El departamento Cordillera invita a hacer turismo interno y descubrir espacios cargados de significado, como el Museo de la Basílica de Caacupé, donde los visitantes pueden recorrer más de 400 años de historia, arte y religiosidad.

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El sitio permanece abierto todos los días, de 8:00 a 17:00, y ofrece visitas guiadas a un costo accesible de G. 4.000, lo que permite conocer en profundidad la evolución de la fe en Paraguay y el valor simbólico de la capital espiritual del país, que cada año recibe a miles de peregrinos.

Otra alternativa destacada se encuentra en la ciudad de Altos, donde el Museo Luis Alberto del Paraná rinde homenaje al recordado “embajador de la música paraguaya”.

Este espacio cultural abre sus puertas todos los días desde las 09:00, con entrada libre, permitiendo a los visitantes conocer más sobre su legado, su trayectoria internacional y su invaluable aporte a la difusión de la música paraguaya en el mundo.

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El recorrido incluye objetos personales, recuerdos de giras y material histórico que acercan al público a la vida del artista.

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En Piribebuy, el Museo Histórico “Pedro Pablo Caballero”, ubicado en el centro de la ciudad, ofrece una mirada profunda a la historia nacional, incorporando el sitio de Interpretación de la Batalla de Piribebuy (12 -08-1869) durante la Guerra Grande (1864-1870). Este espacio permite comprender el contexto de uno de los episodios más significativos del país, a través de documentos, objetos y relatos que reconstruyen la memoria colectiva.

El museo atiende de martes a domingo, de 7:00 a 16:00, constituyéndose en una opción ideal para visitas familiares y educativas.

El Museo Nacional Vapor Cué, al aire libre, situado en Caraguatay, se presenta como un lugar histórico de gran valor. Allí se conservan restos de embarcaciones —hundidas el 18 de agosto de 1869— a orillas del río Yhaguy, ofreciendo un testimonio tangible de la Guerra de la Triple Alianza.

El lugar no solo permite conocer más sobre este conflicto armado de Paraguay contra los aliados Brasil, Argentina y Uruguay, sino también disfrutar de un entorno natural que complementa la experiencia. Sin duda, es un punto de interés tanto histórico como paisajístico.

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Hospitalidad de Cordillera

La propuesta turística se complementa con la hospitalidad de las comunidades locales, la gastronomía típica y otras actividades tradicionales propias de la Semana Santa, lo que fortalece el atractivo de la región.

De esta manera, Cordillera refuerza su propuesta de turismo en Semana Santa con alternativas accesibles y enriquecedoras, que permiten a los visitantes vivir una experiencia completa, donde la fe, la historia y la cultura se entrelazan en cada rincón del departamento.

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