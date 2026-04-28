“Exterminador” de baches: ¿El fin de la guerra entre Essap y la Municipalidad de Asunción?

La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), presentó hoy al “exterminador de baches”, la nueva máquina para tapar los baches que ellos mismos provocan con sus pérdidas. La presentación se da tras décadas de desidia y “peloteo” de responsabilidades con la Municipalidad de Asunción. La “guerra” convirtió a la capital del país en una ciudad en ruinas.

En conferencia de prensa, en la calle Doctor Migone del barrio Santo Domingo, el titular de Essap, Luis Fernando “Luifer” Bernal (ANR-cartista), dijo este martes que, “a partir de hoy”, la Essap “se va a hacer cargo de forma responsable de todos los trabajos que hacemos en cuanto a un caño roto, cambio de cañería”.

El objetivo, dijo, es que el trabajo no termine con el arreglo del caño, sino cuando la capa asfáltica quede en óptimas condiciones.

Aunque presentó la maquinaria como un logro histórico, admitió que el recapado de las calles es el menor de los problemas. La capital enfrenta una crisis de obsolescencia de prácticamente toda su red en la capital y en parte del área metropolitana, que no se resuelve solo tapando baches.

¿Cómo funciona el “exterminador de baches”?

La compra, que totaliza G. 2.307 millones, incluye una máquina bacheadora de pavimentos, por G. 1.820 millones. Esta licitación, con ID: 475540 fue adjudicada a la firma Áureo SA, representada legalmente por Antonio Junghanns Alegre. Essap adquirió también una máquina compactadora por G. 487 millones, adquirida mediante la licitación con ID: 477229, de la firma Proyec SAE, representada legalmente por Rodrigo Sebastián Cazal Britos.

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La bacheadora utiliza una mezcla de emulsión asfáltica y piedra triturada para el bacheo. Según el titular del ente, este sistema es más rápido que el método tradicional del asfalto en caliente y resulta menos contaminante. Bernal prometió una logística liviana con apenas seis operarios para combatir los baches en Asunción que brotan diariamente en cada esquina.

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La promesa de Bernal suena idílica: cada bache se repararía en solo 10 minutos, permitiendo hasta 80 intervenciones por jornada. Sin embargo, la realidad choca de frente con la estadística oficial, que admite la existencia de 100 caños rotos por día.

La versatilidad de este “exterminador de baches” permitiría trabajar en horarios diurnos y nocturnos ocupando solamente media calzada de las calles. Bernal dijo que, tras seis meses de pruebas, el método ha demostrado ser duradero y apto para el castigado pavimento asunceno.

El colapso subterráneo: 80% de la red está obsoleta

La confesión más alarmante es que el 80% de la red de tuberías en la capital está totalmente obsoleta y fuera de vida útil. Bernal dijo que muchos de estos caños, cuya vida útil era de entre 30 y 40 años, ya tienen más de 70 años.

Bernal identificó a Santísima Trinidad, el microcentro y la ciudad de Lambaré como las zonas más críticas y responsabilizó del desastre al crecimiento desordenado. En estos puntos, la presión del agua revienta cañerías que no fueron diseñadas para el volumen de los actuales desarrollos inmobiliarios, explicó.

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Bernal admitió que la millonaria inversión recién está en una etapa de prueba y que, si funciona, consideran adquirir más unidades para el interior.

La pregunta que surge es: ¿Podrá un solo “exterminador de baches” revertir la desidia de una red que debió ser renovada íntegramente hace ya más de treinta años?

Crisis vial en Asunción

La problemática de los caños rotos no es el único desafío que enfrenta Asunción. En 2025, la capital recaudó US$ 18,2 millones solo en tributos destinados al bacheo. Sin embargo, en la realidad, la respuesta municipal dista mucho de haber sido satisfactoria.

A esto se suma el monumental desvío del dinero de bonos para obras de infraestructura pluvial que habría significado un alivio para la infraestructura vial. Durante la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), G. 512.000 millones de los bonos G8 (2022) fueron desviados a gastos corrientes, principalmente salarios.

Carlos Pereira, interventor de la gestión de Nenecho, documentó que el exintendente utilizó para ello “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”.

De las 8 obras que prometió, empezó apenas 4 y no terminó ninguna. El manejo irregular de estos fondos públicos dejó obras a medias, con peligrosas zanjas abiertas y una ciudad desprotegida ante las inclemencias climáticas. Como su antecesor, el actual intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), solo aplica medidas “parche”, que no solucionan el fondo de la cuestión.