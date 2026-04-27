Mientras Bello vuelve de Miami, llueven los reclamos por contaminación en Asunción

En medio de una crisis sanitaria por vertederos clandestinos, el intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), regresó este lunes de su viaje a Miami, Estados Unidos. El paseo del intendente incluyó su participación en una cumbre internacional de alcaldes. Desde allá, se jactó de una supuesta gestión de “ciudad limpia” que, en la realidad, se hunde en la basura.

Bello partió el miércoles 22 de abril para la Cumbre de Alcaldes de América. El evento, que tuvo lugar en el Trump National Doral de esa ciudad, un lujoso resort con canchas de golf, se desarrolló entre el jueves y el viernes. Pese a eso, Bello informó que llegaría recién hoy, lunes, a las 10:30.

Mientras el intendente regresaba, vecinos del barrio Pettirossi de Asunción reclamaban estar hartos de la acumulación de desperdicios en plena vía pública, sobre la calle Guatemala casi Félix Bogado. El fenómeno, por el cual ya bautizaron al sitio como Cateura’i, lleva décadas sin resolverse. La situación vino empeorando y actualmente, ya resulta insostenible.

“Es un bajón absoluto pasar por ahí”, lamentó con indignación una vecina de la zona afectada. El vertedero ilegal, que tiene un “crecimiento indiscriminado”, ocupa no solo la vereda sino ya media calzada de la transitada vía. La basura acumulada incluye restos domiciliarios, escombros, ramas y hasta prendas de vestir viejas.

De las canchas de golf al “Cateura’i”: el doble discurso de Luis Bello

Aunque la basura se acumula todos los días frente a un predio baldío, los vecinos denuncian que la comuna se limita a enviar, de vez en cuando, camiones y retroexcavadoras con las que la basura es recogida. La acción de estos vehículos de gran porte, además de obstaculizar el paso, ya destruyeron por completo el muro perimetral del terreno privado, la vereda y ya están causando destrozos en la calle.

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“Hay una escuela a una cuadra y negocios cerca y ni para ellos que “producen” (como si los vecinos no) son capaces de poner en condiciones mínimas el barrio”, manifestó la vecina en las redes sociales.

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“Sé que este mismo problema se da en muchas calles y barrios de Asunción y es inaceptable que en 20 o 30 años no sólo no hayan podido solucionar, sino que haya empeorado”, agregó.

“Asunción es una ciudad con mucho potencial, pero muy lastimada por las autoridades corruptas e ineficientes. Contando al intendente de ahora, son 5 en los últimos 20 años, la mayoría de la ANR”, lamentó la pobladora.

Impunidad para contaminar: sin control en la calle Guatemala

Más allá de la limpieza del sitio, que no se da con la frecuencia esperada por los vecinos, no existe ningún tipo de medida de sanción contra las personas que contaminan el lugar.

El sitio es visitado asiduamente por desconocidos que traen los desperdicios en camiones de gran porte, que no pasan desapercibidos para nadie. “Por favor, Municipalidad de Asunción, tomen medidas definitivas. No se puede vivir con el olor nauseabundo, las moscas y las alimañas alrededor”, remarcó la vecina.

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Además de la falta de prevención para evitar la enorme contaminación que esta acumulación de basura provoca, el sitio es utilizado por candidatos oficialistas para hacer proselitismo.

Lo que queda del muro perimetral del terreno baldío está lleno de pintatas políticas del precandidato oficialista a la intendencia de Asunción, Camilo Pérez (ANR-cartista) y del concejal Gabriel Calonga (ANR-cartista), quien busca el “rekutu” como miembro de la Junta Municipal.

Tasas millonarias y recolección “fantasma”

La crisis operativa de la recolección de basura, a cargo de la Municipalidad de Asunción, es profunda. Pese a que, en 2025, los contribuyentes asuncenos aportaron la astronómica cifra de US$ 35,5 millones, específicamente para el aseo y la recolección, el servicio que presta la Municipalidad es prácticamente una ficción para miles de hogares capitalinos.

Mientras la pesada burocracia municipal consume el 60% del presupuesto en salarios, la Dirección de Servicios Urbanos es hoy un “cementerio de chatarras”. Con más de la mitad de la flota descompuesta, la falta de visión operativa es evidente, priorizando el clientelismo político sobre la gestión técnica.

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A este panorama se suma la reciente suspensión por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) de la compra directa de 11 camiones, que confirma las sospechas de direccionamiento y falta de transparencia, denunciada por concejales de la oposición.

Bello intentó “puentear” a la Junta Municipal para comprar equipos por G. 16.000 millones mientras sus propios vehículos se caen a pedazos. Este intento de compra solo aumenta la desconfianza de una ciudadanía harta de parches y “urgencias” injustificadas.

Herencia de “Nenecho”: Bello mantiene el esquema de bonos y camiones alquilados

Bello asumió como intendente el 27 de agosto, tras la renuncia de Rodríguez el día 22 de ese mes, ante la inminencia de su destitución y de la presentación de un contundente informe final de la intervención de su gestión.

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En los primeros ocho meses de su gestión, Bello decidió mantener el lucrativo “negocio” del alquiler de camiones privados, siguiendo el mismo modelo de su antecesor.

El interventor, Carlos Pereira, documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió G. 512.000 millones de bonos G8, que eran para obras, hacia gastos corrientes. De ese monto, G. 13.000 millones se utilizaron en gastos “fantasma”, entre ellos, el alquiler de camiones recolectores, según Pereira.