Ruta Asunción-Miami: desde cuándo operan los vuelos que irán al Mundial 2026

La aerolínea GOL Linhas Aéreas informó inicialmente que la reconexión aérea entre Asunción y Miami será operada con aeronaves Boeing 737 MAX, según informó el director de Aeropuertos, Rubén Aguilar. Esos aviones, que cuentan con una capacidad tienen capacidad para entre 170 y 180 pasajeros.

“El 8 de junio empieza a volar Gol. Viene de Río de Janeiro hasta Asunción. De Paraguay estaría saliendo al mediodía y estaría llegando a las 2:30 o 3:00 de la mañana, desde Miami y posteriormente continúa para Río de Janeiro”, detalló en ABC Cardinal.

Confirmó que este vuelo coincidirá a nivel operacional con los de Air Europa, por lo que se generará un alto movimiento de pasajeros en ese horario. Resaltó que Paraguay no puede establecer los horarios de su preferencia debido a los slots a nivel mundial.

En ese contexto, afirmó que el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi está preparado para ello, sobre todo luego de las obras recientemente inauguradas.

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Mundial 2026

La Albirroja retorna al Mundial tras 16 años de espera. De cara a la final, muchos ciudadanos ya están regularizando sus documentos con el sueño de vivir la final con la casaca paraguaya.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro integra el Grupo D, por lo que enfrentará a la selección de Estados Unidos y la siempre aguerrida selección de Australia.

El debut de la Albirroja será el viernes 12 de junio, a las 22:00 (hora paraguaya), en el majestuoso SoFi Stadium, en Inglewood.