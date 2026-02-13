GOL solicita a la DINAC operar vuelos Asunción–Miami desde junio

La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) recibió este viernes el pedido oficial de la aerolínea Gol Linhas Aéreas para operar vuelos internacionales que conecten Asunción con Miami.

La solicitud ingresó a la Presidencia de la institución y contempla la operación de la ruta Brasilia/Miami/Asunción y Asunción/Miami/Brasilia a partir del 8 de junio de 2026. Asimismo, la empresa proyecta iniciar el tramo Río de Janeiro/Miami/Asunción y Asunción/Miami/Río desde el 10 de agosto de 2026.

Según la información oficial, se prevén cuatro operaciones semanales, cuyos días y horarios serán comunicados oportunamente por la compañía aérea.

Las operaciones se encuentran amparadas en los convenios bilaterales sobre servicios aéreos suscritos por Paraguay con Brasil y Estados Unidos, bajo el esquema de derechos de tráfico de la quinta libertad del aire.

¿Qué implica la quinta libertad?

La quinta libertad del aire permite que una aerolínea transporte pasajeros, carga o correo entre dos países distintos al suyo, siempre que el vuelo tenga origen o destino final en su país de registro.

En este caso, GOL podrá comercializar el tramo entre Asunción y Miami, aunque la ruta se inicie o concluya en Brasil.

Desde la DINAC señalaron que ahora se aguarda la culminación de los procedimientos administrativos correspondientes por parte de la aerolínea ante los demás Estados involucrados, a fin de obtener las autorizaciones definitivas.

El presidente de la DINAC, Nelson Mendoza Rolónm afirmó que el país continúa avanzando en la ampliación de su conectividad aérea internacional.