Hospital de Clínicas: niegan cierre en Sajonia y aseguran que traslado es por seguridad

El director del Hospital de Clínicas, doctor Jorge Giubi, salió al paso de las criticas realizadas por la senadora Esperanza Martínez, quien denunció que la Unidad de Infectados de Traumatología de Sajonia, en Asunción, cerrará definitivamente y, que en el hospital de San Lorenzo, los pacientes no tendrían un espacio.

Tras la polémica, el doctor Giubi afirmó que la medida responde a una necesidad logística y médica. Según el directivo, mantener a pacientes con cuadros infecciosos a 20 kilómetros de la sede central representaba un riesgo innecesario.

“Es por la seguridad del paciente. Si tienen que hacerse un procedimiento, tienen que ser trasladados hasta San Lorenzo y volver. Ese traslado intersede genera riesgos, demoras en la atención y corta la continuidad del tratamiento”, explicó Giubi, asegurando que mantuvieron una reunión con la senadora Martínez para explicar los detalles del traslado.

El director del Hospital de Clínicas afirmó que la intención es que el paciente tenga “resolutividad instalada”, donde solo deba trasladarse un piso para acceder a quirófanos o especialistas.

Sala de Infectados: cifras de baja ocupación

Giubi expresó que la distancia y la baja demanda que registraba la sala en la sede de Clínicas en Sajonia, hacía insostenible su mantenimiento como unidad aislada. Indicó que durante el 2025, solo se registraron 62 pacientes internados y la sala funcionaba con apenas un 22% de ocupación.

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“Se destinó una logística de recurso humano gigante para lo que conlleva mantener pacientes ahí. Es una falta de optimización de los recursos”, enfatizó el director.

Respuesta a la senadora Martínez

Sobre la denuncia de la senadora Esperanza Martínez —quien inicialmente afirmó que los pacientes no tendrían lugar en el hospital de San Lorenzo— Giubi señaló que la legisladora fue mal informada.

“Ella estuvo aquí, en el Hospital de Clínicas y entendió el tenor de la situación. No es que no tengan lugar; al contrario, trasladamos la sala aquí para que podamos atenderles como corresponde en una infraestructura muy superior”, aclaró.

Giubi detalló que el traslado se está realizando de forma progresiva, bajo supervisión del Departamento de Control de Infecciones. Indicó que en la sede de San Lorenzo, las salas ya cuentan con áreas de aislamiento reguladas por protocolo.

Atención primaria en sede de Sajonia

El director del Hospital de Clínicas aclaró que la sede de Sajonia no quedará abandonada, pero su enfoque será administrativo y de atención primaria. Explicó que actualmente funciona allí el área de Medicina Familiar, a través de un convenio con el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), brindando servicios de prevención, consultas y visitas domiciliarias, pero sin régimen de internación.

Giubi finalizó diciendo que la Unidad de Infectados fue trasladada a Sajonia como solución temporal tras las modificaciones de la pandemia y, que era lógico que en algún momento volviera hasta lo que actualmente es la sede central del Hospital de Clínicas, ubicada sobre la avenida Mariscal López, en San Lorenzo.