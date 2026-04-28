Inician trabajos de mejoramiento vial en el tramo Caacupé–Piribebuy

La preparación de la superficie es una fase fundamental dentro del proceso de obra, ya que permitirá avanzar con las mejoras estructurales previstas. De manera paralela, se ejecutarán trabajos complementarios e intervenciones hidráulicas destinadas a optimizar el funcionamiento de la vía.

Este avance marca el inicio concreto de una obra largamente esperada por las comunidades de la zona, que desde hace más de diez años venían reclamando una solución al deterioro del tramo y a las dificultades constantes de transitabilidad.

Lea más: Pobladores de Caacupé denuncian que desde hace 10 años solicitan asfaltado y son ignorados

Antecedentes de la zona

El tramo Caacupé–Piribebuy es considerado un corredor clave dentro del departamento de Cordillera, debido a su conexión entre dos distritos de alta circulación comercial, turística y social. Sin embargo, durante la última década, el camino presentó un progresivo deterioro del empedrado, con sectores afectados por baches, falta de mantenimiento y problemas de drenaje, lo que generó complicaciones tanto para conductores particulares como para transportistas y productores de la zona.

Beneficio para la región

La mejora de este tramo beneficiará de forma directa a más de 80.000 habitantes del departamento de Cordillera, especialmente de Caacupé y Piribebuy, al facilitar la movilidad, dinamización de la economía local y fortalecimiento del turismo en la región.

Mediante la Resolución N.º 2077/25, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), adjudicó la ejecución a la empresa Iniciativas Constructivas S.A., por un monto de G. 19.692.361.855.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con esta inversión se busca consolidar un corredor vial más seguro y eficiente entre ambos centros urbanos, reduciendo los tiempos de traslado y mejorando el acceso a servicios, actividades productivas y destinos turísticos.

Obras previstas

Entre las intervenciones contempladas se incluye la colocación de una carpeta de concreto asfáltico, la reparación de sectores deteriorados del empedrado y la adecuación del sistema de drenaje, con alcantarillas tubulares y celulares, cunetas y badenes.

Asimismo, se prevé la instalación de defensas metálicas en accesos a puentes y terraplenes, además de la señalización integral del tramo para reforzar la seguridad vial.

Lea más: Intendente de Caacupé afirma que cuestionamientos de concejales responden a intereses políticos