Paraguarí se renueva con experiencias únicas para vivir el turismo interno durante el feriado largo

Uno de los principales atractivos es el Cerro Perõ, donde destaca una laguna natural ubicada en la cima de la colina, protegida por un muelle que invita a disfrutar del paisaje y la tranquilidad del lugar. El sitio cuenta con una escalinata de aproximadamente 208 metros que permite a los visitantes ascender hasta el punto más alto.

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Otra de las propuestas en desarrollo se encuentra en el Parque Ecológico Cerro Hũ, donde se están realizando mejoras para fortalecer la experiencia de los visitantes. En este espacio se prepara un muelle junto a una laguna artificial, desde donde se podrá contemplar la imponente vista del Cerro Hũ y el Cristo Redentor, convirtiéndose en un punto ideal para el descanso y la recreación familiar.

Una de las experiencias más destacadas es el servicio de Rento Tour Paraguarí, que parte desde la antigua estación del tren. Este recorrido permite a los visitantes conocer tanto los principales atractivos turísticos como el casco urbano de la ciudad.

Vestigios de la exestación ferroviaria

En la exestación ferroviaria, hoy convertida en un punto de interés histórico, se pueden observar fotografías antiguas y vestigios de lo que fue la oficina de venta de pasajes. Allí también se encuentra la emblemática locomotora N° 521, instalada sobre las antiguas vías como símbolo del legado ferroviario del distrito.

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En el lugar, las personas también pueden disfrutar del bicirriel para realizar el recorrido sobre lo que quedó de las vías del tren en Paraguarí.

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El circuito continúa hacia espacios naturales de gran atractivo como el Parque Ecológico Cerro Hũ, donde destaca una laguna natural con muelle. Desde este punto se puede contemplar la imponente belleza de los cerros Hũ y Cristo Redentor, en un entorno ideal para el descanso y la fotografía.

Cuna de la independencia paraguaya

Este municipio, ubicado a 60 kilómetros de Asunción, no solo destaca por su entorno natural, sino también por su valor histórico. Es conocida como la “Cuna de la Independencia Paraguaya”, ya que su territorio fue escenario de la Batalla de Paraguarí el 19 de enero de 1811, en el Cerro Mba’e.

En este enfrentamiento, las fuerzas paraguayas derrotaron al ejército comandado por Manuel Belgrano, marcando un hecho clave en el proceso independentista.

En el casco urbano se encuentra el templo bajo la advocación de la iglesia Santo Tomás Apóstol de Paraguarí, construido a mediados del siglo XIX, que forma parte del patrimonio arquitectónico local.

A su lado se ubica la sede de la Gobernación de Paraguarí, asentada en terrenos que antiguamente pertenecieron a los jesuitas hasta su expulsión en 1767, lo que añade valor histórico a todo el sector.

Museos y memoria histórica

Otro atractivo relevante es el Museo Histórico “General de División Enrique Duarte Alder”, que funciona desde 1979 en una antigua caballeriza reacondicionada.

En este museo se conservan importantes piezas del acervo histórico nacional, como armamentos antiguos, fusiles, cañones y municiones de distintas épocas, incluyendo la Guerra de la Triple Alianza y la Guerra del Chaco (1932-1935). También se exhiben fotografías, mobiliario y objetos personales del general José Bruguez.

Para quienes desean prolongar su estadía, Paraguarí ofrece una amplia variedad de alojamientos: hoteles, posadas turísticas, cabañas, alpinas y opciones de glamping, ideales para disfrutar en familia o con amigos.

Estas alternativas pueden gestionarse a través de la Asociación de Emprendimientos Turísticos de Paraguarí (Asetupar), que articula la oferta local y facilita el contacto con los prestadores del servicio. Para más informes, comunicarse al 0981432771.