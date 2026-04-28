Piden ayuda para localizar a familiares de un adolescente oriundo de Caaguazú

A través de su página oficial en Facebook, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) difundió la fotografía de un adolescente de nombre Jesús Manuel Méndez Méndez.

De acuerdo con la publicación, el menor tiene 17 años de edad y es oriundo de la localidad de Caaguazú. Asimismo, menciona que la madre se llama Reinalda Méndez.

Las personas que tengan información que permita contribuir a la localización de sus familiares o allegados, pueden comunicarse inmediatamente a las líneas: 147 Fono Ayuda; 911 Policía Nacional o al 130 del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas.

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El comunicado no detalla en qué circunstancias se busca a los familiares ni el lugar exacto donde se encuentra el adolescente y solo se limita a requerir información que permita ubicar a su entorno más cercano.

El Minna destaca que la publicación se realiza a solicitud de la defensora de la Niñez y la Adolescencia, Mónica Ayala.

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