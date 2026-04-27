Posponen el inicio del juicio por el asesinato de María Fernanda y fijan una nueva fecha

La suspensión se dio principalmente debido a la incomparecencia de la abogada Tatiana Duarte, defensora de Kiara Yasy Rolón Melgarejo. Presentó un reposo médico y alegó no encontrarse en condiciones de salud para asistir a la audiencia.

Antes del inicio, estaban presentes todas las partes, a excepción de la citada profesional. Entre los acusados figuran Franco Antonio Acosta Céspedes y Mikhaella Rolón Melgarejo, además de los padres del menor y el suegro del adolescente, quienes enfrentan cargos que van desde complicidad, instigación y encubrimiento del crimen.

El Tribunal de Sentencia, integrado por Luis Ovelar (presidente), Andrea Riquelme y Víctor Vera, analizó la situación y finalmente resolvió hacer lugar al justificativo médico, lo que derivó en la postergación del proceso.

Igualmente, durante la jornada fueron planteados otros incidentes por parte de las defensas. El abogado Gustavo Battaglia, representante del suegro del adolescente señalado como autor del crimen, y el abogado Bernardo Villalba, defensor de Franco Acosta Céspedes, promovieron acciones de inconstitucionalidad, las cuales —según se informó— se encuentran pendientes de resolución en la Corte Suprema de Justicia.

No obstante, el tribunal no hizo lugar a estos incidentes, aunque sí consideró válida la ausencia de la defensa de Kiara Yasy Rolón Melgarejo, lo que terminó siendo determinante para la suspensión.

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Ante este escenario, y con el objetivo de garantizar el cumplimiento de todas las diligencias procesales, los jueces decidieron posponer el inicio del juicio oral, lo que vuelve a dilatar el proceso en torno a los acusados mayores de edad en este caso.

El crimen

El asesinato de María Fernanda Benítez, ocurrido el 27 de mayo del año pasado y cuyo cuerpo fue hallado enterrado y totalmente calcinado en un patio baldío el 31 del mismo mes en Coronel Oviedo, generó una profunda conmoción a nivel local y nacional.

El principal sospechoso es un adolescente de 17 años, con quien María Fernanda Benítez habría mantenido una relación casual y, como consecuencia, habría quedado embarazada.

El adolescente acusado tenía una relación de noviazgo con otra adolescente y, al enterarse de esa situación, habría decidido acabar con la vida de María Fernanda Benítez.