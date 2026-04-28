PNUD: 1 de cada 3 estudiantes se distrae con celulares en clase

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lanzó este lunes el informe regional titulado “Bajo presión: Recalibrando el futuro del desarrollo en América Latina y el Caribe”, que analiza sobre los avances en desarrollo humano y las presiones crecientes que ponen en riesgo el bienestar de las personas en el continente.

Según el documento, la región mejoró indicadores como salud, educación e ingresos, pero los avances han sido “desiguales”, se han desacelerado y son vulnerables a retrocesos.

En educación, el reporte indica que en América Latina y el Caribe, 1 de cada 3 estudiantes se distrae con dispositivos digitales durante las clases de matemáticas.

Este dato se obtuvo de la cantidad de alumnos que, en las últimas pruebas PISA 2022 (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes), informaron distraerse en todas o en la mayoría de las clases de matemáticas, debido al uso de dispositivos digitales.

¿Qué opinan los docentes paraguayos sobre el uso de celulares en matemáticas?

Carlos Ramos es actualmente profesor guía en el Colegio Nacional República Argentina, una de las instituciones educativas más antiguas de Asunción. También es docente de matemáticas y de inglés. Afirma que en cuanto a matemáticas se refiere, lo ideal es no usar en absoluto pantallas inteligentes en clase.

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“Los chicos, normalmente a la hora de realizar los ejercicios utilizan la calculadora, no se estila acá utilizar el celular. En relación a las otras materias, se les suele sacar el móvil, de tal manera que no se distraigan a la hora de atender los contenidos que se desarrollan en clase. Se les devuelve al final”, afirma.

Para la casa, Ramos asegura que lo ideal sería que los alumnos apliquen la misma metodología utilizada en el colegio al realizar tareas o estudiar. “Es mejor que usen también la calculadora, primero para practicar todas las operaciones posibles y además, para evitar distracciones”, insiste.

Indica que en un 97% de las clases y en todas las materias, queda restringido el uso de los celulares en el tercer ciclo y en la educación media.

El impacto de prohibir celulares en las aulas

Estudios recientes sugieren que prohibir el uso de teléfonos inteligentes en las escuelas puede generar mejoras modestas en el rendimiento académico, especialmente entre las niñas, dice el informe del PNUD.

“Si bien los teléfonos inteligentes pueden apoyar tareas escolares, también representan una fuente de distracción y pueden facilitar interacciones sociales negativas, afectando tanto el desempeño individual como las dinámicas generales del aula”, apunta el análisis.

En Noruega, las estudiantes de hogares con menores ingresos mostraron mejoras significativas en asistencia y rendimiento académico tras la prohibición de los teléfonos inteligentes. En España, las escuelas con restricciones al uso de los teléfonos inteligentes reportaron puntuaciones más altas en matemáticas y ciencias en las pruebas PISA.

“En Inglaterra, estas medidas mejoraron el rendimiento en los exámenes de los estudiantes de bajo desempeño previo, lo que podría contribuir a reducir las desigualdades educativas”, resalta PNUD.

Director de colegio habla sobre uso de celulares en el aula

Luis Castillo, director del Colegio Nacional República Argentina, afirma que efectivamente, consideran al celular como un elemento distractor en clase, por lo que generalmente no lo utilizan con los alumnos.

“Los alumnos ven otras cosas, no atienden la explicación del docente, no hacen más las tareas. Hay que considerar que el proceso en clase tiene su puntaje y eso deben tener en cuenta los jóvenes”, agrega. Solo usan estos aparatos si el profesor pide una investigación o indagar más sobre algún concepto específico.

“Soy director, pero también enseño Orientación. Lo primero que pido al ingresar al aula es que guarden todos sus celulares para iniciar la lección sin los aparatos en las manos”, agrega. De los alrededor de 300 estudiantes del colegio, el 99% cuenta con móviles en el República Argentina.

PNUD sostiene además que “más allá del ámbito académico, la prohibición del uso de teléfonos inteligentes contribuye a un ambiente escolar más enfocado y tranquilo, reduce el acoso escolar y favorece condiciones positivas de aprendizaje tanto para estudiantes como para docentes”. Esto, basado en investigaciones europeas.

Situación de América Latina sobre el uso de celulares en los salones de clase

El informe “Bajo presión”, señala que Chile aprobó en 2024 un proyecto de ley que regula el uso de teléfonos celulares en los colegios, prohibiéndolos en los niveles de educación preescolar y primaria, y permitiendo su uso regulado entre estudiantes de niveles superiores.

En Paraguay, en su sesión del 17 de marzo, Diputados dio media sanción al proyecto de ley “que regula el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos personales en instituciones educativas públicas, privadas y privadas subvencionadas del país”.

El proyecto original, presentado por legisladores colorados cartistas, establecía primeramente la “prohibición total” de estos equipos en centros educativos privados, privados subvencionados y públicos, aunque luego de recular, modificaron el plan a un “uso regulado”.

Este miércoles 29 de abril, un día antes de las celebraciones por el Día del Maestro, la Cámara de Senadores tiene como segundo punto en el orden del día de su sesión ordinaria, el tratamiento de este proyecto de ley.