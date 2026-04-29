Adultos mayores alzan la voz por el respeto a sus derechos en su día nacional

La actividad de los adultos mayores tuvo lugar en el local de la organización, ubicado en el barrio Yataity de la ciudad del Pilar, con la participación de autoridades locales.

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Durante el acto, la presidenta de la Asociación de Adultos Mayores, Cristina Ozuna, recordó que existen múltiples normativas que protegen a este sector de la población paraguaya.

Citó el artículo 57 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a una protección integral, promoviendo el bienestar mediante servicios sociales vinculados a la alimentación, salud, vivienda, cultura y recreación.

Asimismo, hizo referencia a la Ley Nº 1600/2000 contra la violencia doméstica y a la Ley Nº 1885/02 de las personas de la tercera edad, que establece el derecho a un trato digno y a no ser objeto de discriminación.

Ozuna advirtió que, pese a estos marcos legales, muchas personas mayores continúan sufriendo maltratos y exclusión en instituciones públicas como hospitales, bancos y municipios.

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En ese sentido, instó a las autoridades a capacitar a sus funcionarios para fomentar la empatía y erradicar prácticas discriminatorias.

La organización

La Asociación de Adultos Mayores de Pilar, entidad sin fines de lucro con personería jurídica Nº 15.168, trabaja en la mejora de la calidad de vida de sus miembros mediante la asistencia de profesionales voluntarios (psicóloga clínica, nutricionista, kinesióloga y medicina familiar).

Entre ellos se destaca la reciente incorporación del doctor Sabumin Lee, voluntario de la KOICA (Agencia de Cooperación Internacional de Corea), quien promueve la práctica del taichí (arte marcial oriental, meditación en movimiento) para mejorar la movilidad física de los adultos mayores.

Igualmente, el doctor Nilson Rolls brinda atención médica semanal, realizando controles de signos vitales como parte del enfoque integral de salud que impulsa la organización.

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Desde la Asociación reiteraron su compromiso con el bienestar de las personas mayores y subrayaron la necesidad de construir una sociedad más inclusiva, donde se respeten plenamente sus derechos.

Apoyo de autoridades

Al acto asistieron las concejales municipales María Alba Campiás y Rosa Céspedes, ambas del PLRA, así como representantes de la Municipalidad de Pilar, entre ellas la secretaria de Educación, Laura Santa Cruz, y Luz Cabañas, de la Secretaría de Acción Social.

También acompañó la jornada la directora de la Policía Nacional en Ñeembucú, comisario Martina Trinidad, y Mariela Bareiro, en representación de la Cruz Roja Paraguaya.