Salud mental: el 77% de las escuelas no tiene psicólogos disponibles para los alumnos

La Encuesta Mundial sobre Políticas y Prácticas de Salud Escolar (G-SHPPS) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicaron recientemente un informe que revela graves falencias en cuanto a los servicios básicos de salud para niñas, niños y adolescentes matriculados en el sistema educativo.

Según el reporte, 60% de instituciones educativas del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y de gestión privada, no realiza ni recibe inspecciones regulares que garanticen la seguridad de los alumnos.

La organización realizó la encuesta en base a consultas en 358 locales educacionales, ubicados en distintas partes del país.

Entre los resultados también se observa que apenas el 15,3% de los establecimientos tienen un trabajador de salud disponible para los estudiantes, dos o más días a la semana.

Otros datos

En plena crisis de salud, el documento apunta que apenas el 23,3% de las escuelas paraguayas cuenta con psicólogos, consejeros o trabajadores sociales disponibles para brindar servicios a los alumnos.

Según datos del MEC, el año pasado se registraron 2.483 denuncias de violencia escolar, una cifra muy cercana a la que se tuvo en el 2024, con 2.500 reclamos.

Estos casos deberían ser atendidos por este tipo de profesionales citados más arriba. Los gremios docentes apuntaron en varias ocasiones, acerca de la importancia de contar con psicólogos en las salas de clase.