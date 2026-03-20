Polémico “regalo” de Costanera Norte: ¿de qué se trata el Eco Distrito?

La Junta Municipal de Asunción no pudo sesionar este miércoles debido a la falta de quórum tras el retiro coordinado de la oposición, que abandonó la sala para bloquear el tratamiento de una cuestionada adenda impulsada por el intendente Luis Bello (ANR-cartista). Esta decisión de los ediles frenó temporalmente la cesión de valiosas tierras municipales, que el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) intentó subastar, sin éxito, en 2024. En aquel entonces se cuestionó que la venta se realizara sin previo desarrollo urbano, que aumentase el valor de los inmuebles.

El conflicto se centra en 6 hectáreas estratégicas de la Costanera Norte, cuyo refulado fue financiado con millonarios bonos emitidos por la Municipalidad. La actual administración pretende ahora entregar gratuitamente 3,32 hectáreas de esas parcelas al Gobierno de Santiago Peña (ANR-cartista) para un proyecto social. Esta propuesta es vista por sectores críticos como un “despojo” que causará un perjuicio patrimonial de, por lo menos, US$ 20 millones.

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El concejal Humberto Blasco (PLRA) advirtió que la instalación de viviendas sociales sin servicios integrados depreciaría significativamente el valor de las parcelas restantes. La oposición sostiene que la comuna enfrentará pérdidas millonarias mientras sigue pagando deudas de bonos que vencen recién en 2035. Como alternativa, proponen que el Estado absorba la deuda municipal a cambio de la transferencia de estas tierras estratégicas.

Pese al bloqueo del miércoles, no se descarta que el oficialismo cartista convoque a una sesión extraordinaria para aprobar la adenda, o intente nuevamente su aprobación en la sesión ordinaria de la próxima semana. El proyecto cuenta con el dictamen favorable de la Comisión de Legislación, y el respaldo de la gestión de Bello.

¿Qué es el Eco Distrito?

El Eco Distrito es el componente principal del Proyecto de Resiliencia Urbana de la Franja Costera. Con una inversión de US$ 52 millones, el componente representa casi el 50% del presupuesto total.

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Su finalidad es crear un vecindario de uso mixto, inclusivo y resiliente al clima que sea bajo en emisiones de carbono. El plan contempla la construcción de hasta 750 viviendas definitivas para el reasentamiento de familias que hoy ocupan zonas inundables.

El proyecto pretende construirse en una zona estratégica de la Costanera Norte, ocupando parte de las tierras municipales, con conexiones directas a la avenida General Santos y el centro histórico. Se prevé el refulado de 14 hectáreas adicionales para elevar el terreno a una cota segura contra inundaciones de 64 metros. Esta ubicación busca integrar a los pobladores ribereños a la trama urbana regular de la capital con servicios básicos.

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La iniciativa es llevada adelante de forma conjunta por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), el Ministerio de Urbanismo (MUVH) y la Municipalidad de Asunción, que coordinan la infraestructura básica, parques públicos, ciclovías y la restauración de los arroyos que atraviesan el área. El proyecto también incluye el soterramiento de líneas de alta tensión para mejorar la seguridad y el entorno visual del nuevo distrito.

La financiación de esta transformación urbana proviene de un préstamo del Banco Mundial, bajo la Ley 7201/23, por un total de US$ 105 millones. Además de las viviendas sociales, el “Master Plan” busca atraer inversión privada mediante la venta de parcelas urbanizadas por el Estado. El objetivo final es consolidar un modelo de desarrollo que genere valor económico y social sostenible para Asunción.