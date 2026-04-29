Así podés denunciar irregularidades en hospitales públicos

Ante las constantes quejas por irregularidades, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) recordó que la ciudadanía y los funcionarios públicos pueden denunciar las irregularidades dentro del sistema sanitario a través de su Dirección General de Anticorrupción y Transparencia.

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Muchas veces, el paciente o el propio médico tiene miedo de hablar por temor a represalias. Sin embargo, desde la cartera sanitaria aseguran que se brinda protección al denunciante y se garantiza la confidencialidad.

¿Quiénes pueden denunciar?

Salud detalla que cualquier ciudadano puede presentar su denuncia, hasta el funcionario que nota irregularidades. La idea es que la denuncia sea responsable.

Para que no haya excusas, el Ministerio habilitó varias vías.

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Para funcionarios: Existe una plataforma web interna (intranet) donde se pueden cargar los datos. Lo más importante es que se permiten denuncias anónimas.

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Para la ciudadanía en general:

Correo electrónico: Podés enviar toda la información a anticorrupcion@mspbs.gov.py .

En persona: Si preferís el trato directo o querés entregar documentos, podés ir a las oficinas centrales (Brasil esquina Silvio Pettirossi) de lunes a viernes, de 07:00 a 15:00 .

Por nota: Podés presentar un escrito formal a través de Mesa de Entrada o la Secretaría General del Ministerio.

Teléfono: Para consultas específicas, podés llamar al (021) 2374 y marcar el interno 447.

Recordá que para que una denuncia sea efectiva, lo ideal es aportar datos precisos como en qué hospital ocurrió, quién estuvo involucrado y, si es posible, pruebas como fotos o audios.