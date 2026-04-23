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23 de abril de 2026 - 09:35

Unidad de Salud Familiar nunca fue habilitada y ya fue saqueada

Tres personas de pie cerca de la entrada de la USF La Victoria, uno de los hombres conversando y la mujer observando, con elementos de limpieza visibles.
Vecinos de Reducto exigen la habilitación de la Unidad de Salud de la Familia La Victoria para aliviar la carga del Hospital de Calle’i.Claudio Genes

La Unidad de Salud Familiar (USF) De La Victoria, ubicada en Reducto, San Lorenzo, permanece cerrada desde su construcción y, por abandono, hasta fue blanco de saqueos. Vecinos exigen su habilitación urgente para aliviar la demanda en el Hospital de Calle’i.

Por ABC Color

Pobladores de Reducto, San Lorenzo, expresaron su preocupación por el estado de abandono en que se encuentra la Unidad de Salud Familiar (USF) De La Victoria, infraestructura construida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) que nunca llegó a ser utilizada y que hoy luce completamente desmantelada.

“Es una preocupación imperante esto. En vez de estar aprovechando con la gente de acá, estamos con esta inoperancia del Gobierno”, dijo Ricardo Cabrera, poblador.

El vecino relató que hace aproximadamente un año el establecimiento fue parcialmente equipado, pero que, ante la falta de uso y custodia, terminó siendo blanco de robos. Según indicó, incluso había solicitado la intervención de la Municipalidad local antes de que ocurrieran los hechos, sin obtener respuesta.

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Parte de una pared de ladrillo con ventana reja y elementos de seguridad, sin personas visibles en el ambiente urbano.
Los compresores de acondicionadores fueron robados de la USF De la Victoria por el abandono estatal.

Robos y vandalismo en la infraestructura

Un equipo de ABC TV constató que el lugar fue completamente saqueado. Del sitio fueron sustraídos cableados eléctricos, nueve acondicionadores de aire con sus respectivos compresores, además de sanitarios, lavatorios e incluso rejillas.

De acuerdo con los datos brindados por vecinos, el robo masivo se habría producido el pasado 8 de octubre.

Cocina desordenada en la USF de La Victoria, con ventana hacia área verde, azulejos claros y letreros visibles.
Lavadero saqueado en la USF de La Victoria. No se ven canillas y ni el acondicionador de aire.

Reclamo vecinal por habilitación urgente

Silvia Villalba, otra pobladora de la zona, manifestó la urgencia de poner en funcionamiento el centro asistencial, teniendo en cuenta que las obras concluyeron hace un año.

“Necesitamos para descongestionar el Hospital de Calle’i”, sostuvo.

Ambiente interior de la USF De La Victoria en estado de abandono, con mesada y paredes dañadas en tonos verdes.
Canillas y otros elementos del lavadero de la USF De La Victoria desaparecieron, luego de que el local sea saqueado.

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La vecina agregó que en esta zona de San Lorenzo existen al menos ocho Unidades de Salud Familiar que aún no fueron habilitadas.