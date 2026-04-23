Unidad de Salud Familiar nunca fue habilitada y ya fue saqueada

Pobladores de Reducto, San Lorenzo, expresaron su preocupación por el estado de abandono en que se encuentra la Unidad de Salud Familiar (USF) De La Victoria, infraestructura construida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) que nunca llegó a ser utilizada y que hoy luce completamente desmantelada.

“Es una preocupación imperante esto. En vez de estar aprovechando con la gente de acá, estamos con esta inoperancia del Gobierno”, dijo Ricardo Cabrera, poblador.

El vecino relató que hace aproximadamente un año el establecimiento fue parcialmente equipado, pero que, ante la falta de uso y custodia, terminó siendo blanco de robos. Según indicó, incluso había solicitado la intervención de la Municipalidad local antes de que ocurrieran los hechos, sin obtener respuesta.

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Robos y vandalismo en la infraestructura

Un equipo de ABC TV constató que el lugar fue completamente saqueado. Del sitio fueron sustraídos cableados eléctricos, nueve acondicionadores de aire con sus respectivos compresores, además de sanitarios, lavatorios e incluso rejillas.

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De acuerdo con los datos brindados por vecinos, el robo masivo se habría producido el pasado 8 de octubre.

Reclamo vecinal por habilitación urgente

Silvia Villalba, otra pobladora de la zona, manifestó la urgencia de poner en funcionamiento el centro asistencial, teniendo en cuenta que las obras concluyeron hace un año.

“Necesitamos para descongestionar el Hospital de Calle’i”, sostuvo.

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La vecina agregó que en esta zona de San Lorenzo existen al menos ocho Unidades de Salud Familiar que aún no fueron habilitadas.