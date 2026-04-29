Fretes confirmó movidas en IPS en medio de denuncias de “violencia de género”

El Instituto de Previsión Social (IPS) oficializó hoy, cambios clave en su estructura logística. A través de la Resolución N° 230/2026, se designó al Víctor Ramón Gamarra Celle como el nuevo jefe interino del Departamento de Transporte.

El nombramiento de Gamarra Celle, quien anteriormente se desempeñaba como jefe de talleres, se da en reemplazo de Karina Landaira, quien pasará a cumplir funciones como enfermera en la Dirección de Enfermería de la Gerencia de Salud, con una carga horaria de 30 horas semanales.

En la resolución, firmada por el presidente del IPS, Isaías Fretes, se establece también un plazo de 15 días para que los funcionarios involucrados presenten sus declaraciones juradas de bienes.

El reclamo de enfermería en IPS: “violencia contra la mujer”

Esta reorganización interna ocurre tras una grave denuncia del Sindicato de Enfermería del IPS. El gremio manifestó su rechazo categórico a recientes expresiones del doctor Fretes, calificándolas como “violencia contra la mujer”.

La polémica estalló tras incidentes con un vehículo de la flota del IPS. Durante un viaje al Chaco, realizado el viernes último, se detectó que la camioneta en que viajaba Fretes no tenía varios prisioneros o tuercas en una de las ruedas. En entrevistas periodísticas, Fretes incluso mencionó que se pudo tratar de un atentado a su persona y, descalificó a Landaira como jefa de Transporte, mencionando que se trata de una enfermera y no de alguien idóneo para ocupar el cargo.

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El Sindicato de Enfermería del IPS (SENIPS) emitió un comunicado en repudio a las expresiones de Fretes, aseverando que el presidente de la previsional ejerce violencia política y de género al denigrar públicamente a una funcionaria con más de 15 años en la institución y una “hoja de vida impecable”.

Documentos filtrados del IPS, a los que ABC tuvo acceso, prueban que la camioneta Isuzu DMAX 2012 identificada como el Móvil Nº 72, pasó por un proceso de control técnico apenas 24 horas antes del incidente. Al terminar la verificación la noche del 23 de abril, un día antes del viaje de Fretes al Chaco, el documento de la empresa tercerizada Gilcopar SRL, indica que el vehículo se encontraba en “condiciones, debidamente reparado y con todos sus accesorios”.

Tras finalizar la verificación y mantenimiento, el móvil fue entregado justamente al jefe del Taller, Víctor Gamarra, quien ahora es el nuevo responsable de la Dirección de Transporte del IPS.