Isaías Fretes debutó ante el Consejo del IPS con fuertes críticas a la gestión anterior

La gestión de Isaías Fretes al frente del Instituto de Previsión Social (IPS) comenzó con un tono de urgencia y confrontación. Fue nombrado el pasado 22 de abril como presidente del Consejo de Administración por el presidente de la República, Santiago Peña. El médico, docente y militar, encabezó hoy su primera sesión, dejando claro que la paciencia de los asegurados se ha agotado.

La semana pasada, uno de los momentos de mayor tensión se vivió cuando el nuevo presidente del IPS pidió poner los cargos a disposición para una renovación institucional. Sin embargo, llegada la primera sesión del Consejo, ninguno accedió, a excepción de Gustavo González Maffiodo. En su reemplazo, se oficializó esta mañana el nombramiento del doctor Jimmy Jiménez, quien ya participó activamente de la jornada.

La crisis del “stock cero”: medicamentos y sueros

La carencia de insumos fue el eje central de la primera sesión en vivo liderada por Fretes, quien calificó de “extrema urgencia” la falta de fármacos vitales y soluciones parenterales (suero), cuyo stock actual es de cero.

Cecilia Rodríguez, gerente de Abastecimiento y Logística, explicó durante la sesión, que 212 medicamentos están en proceso de licitación de un total de 513 ítems del IPS.

Fretes criticó que la compra de sueros se arrastre desde 2024. “Es lamentable que no se tenga algo tan simple como un suero”, fustigó. Además, cuestionó que el IPS siga comprando medicamentos que ya no se utilizan, ignorando los avances de la medicina de la última década.

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Mientras el Consejo debatía, la transmisión en vivo se inundó de denuncias de pacientes que aseguraban estar en riesgo de muerte por no poder costear los fármacos que la previsional les debe proveer pero no tiene. “Esta es una situación que no debió haber pasado (...) imagínense la gravedad de llegar al stock cero”, sentenció el titular del IPS.

Escándalo por ascensores y equipos obsoletos

La sesión, que fue transmitida nuevamente vía YouTube luego de casi dos años, sacó a la luz irregularidades en el mantenimiento de la infraestructura del Hospital Central.

Se pidió cancelar la licitación para la reparación de ascensores , que está trancada, pese a la urgente necesidad de mantenimientos. El pedido es porque, se reveló, la empresa Renfe SA, que tiene como representante legal a Sebastián Santiago González Morillas, había ganado tres veces el proceso pese a presentar el precio más alto y tener cuestionamientos ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Actualmente, de 20 ascensores, 6 están fuera de servicio. Tras un largo debate, el Consejo anunció que se buscará una solución vía excepción, en una sesión virtual extraordinaria marcada para mañana.

Sobre los angiógrafos y su falta de mantenimiento, que se dio a conocer tras la muerte de Braulio Vázquez debido a la carencia de equipos operativos, se aprobó el mantenimiento de urgencia. Fretes indicó que estos equipos llegaron a su vida útil y criticó que se haya esperado tanto para reemplazarlos, considerando que una de las mayores urgencias en la medicina es un paciente que va a infartar. “A nosotros nos puede tocar mañana”, advirtió.

Otros puntos clave de la jornada

Suero antiofídico: Por pedido de la Asociación Rural del Paraguay, se gestionará la distribución del biológico a todos los servicios y se solicitará al Ministerio de Salud Pública (MSPBS) la capacitación del personal para su aplicación.

Piquete Cue: Se aprobó la continuidad del arrendamiento del puesto sanitario por G. 3 millones mensuales.

Caso Braulio Vázquez: El expediente del asegurado fallecido en enero por presuntas irregularidades médicas, fue el primer punto del orden del día, pero se trató de forma privada al cierre de la sesión para proteger la intimidad del paciente.

La sesión pública finalizó tras 90 minutos de debate, dejando en evidencia una herencia de procesos administrativos deficientes que golpean directamente la salud de sus aportantes, quienes mensualmente destinan el 9% del salario al seguro social para recibir prestaciones médicas de calidad.