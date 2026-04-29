Sin lujos ni celda vip, ahora Dalia López pide arresto domiciliario

A través de un escrito presentado ante el juzgado penal de Garantías N° 12, a cargo del juez Francisco Acevedo, la empresaria Dalia López alega supuestos hechos nuevos para solicitar la revisión de la prisión preventiva decretada el 3 de abril pasado. El magistrado resolverá mañana, en una audiencia a realizarse a las 10:00, en la que la procesada participará a través de medios telemáticos.

Específicamente, los abogados Víctor Dante Gulino, Cristóbal Cáceres Frutos y Álvaro Cáceres Alsina presentan como hecho nuevo un informe del médico José Martínez, quien examinó a la procesada en su lugar de reclusión y recomendó la realización de estudios médicos complementarios para profundizar diagnóstico y dar las indicaciones correspondientes.

La defensa explica que el profesional fue convocado debido a que la empresaria dice tener palpitaciones, dolores en el pecho, mareos e insomnio.

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“Del examen practicado se constató un cuadro de inestabilidad metabólica, derivado de la imposibilidad del centro penitenciario de suministrarle una dieta adecuada a nuestra defendida. Asimismo, se verificó una exacerbación cardiaca por estrés, circunstancia que incrementa el riesgo de que la misma sufra un accidente cerebrovascular (ACV)”, alegan los defensores.

Tras su aprehensión Dalia López, de 56 años, fue examinada en el departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional, por un médico forense, al que refirió tener hipertensión, diabetes mellitus y arritmia cardiaca. por lo que el galeno indicó la realización de los estudios necesarios para corroborar lo mencionado por la procesada.

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“No puedo diagnosticar la hipertensión arterial, la diabetes mellitus ni la arritmia”, explicó el forense, que indicó los estudios que debían ser realizados a los efectos de constatar las dolencias que la detenida dice tener.

La millonaria fianza ofrecida por Dalia López

En otra parte de su presentación, los defensores ofrecen a modo de garantizar el sometimiento de su defendida al proceso la caución real sobre cuatro inmuebles, por un total de US$. 1.672.276, según tasación realizada por el perito Arnold Vargas. Las propiedades ofrecidas son las siguientes:

Finca N° 33.711 (625,30 m²) , ubicada en José Decoud esquina Ypané, de Lambaré, propiedad de Irene Brayan Monserrat Montania , valuado en US$ 242.616 .

Matrícula N° 515320, (260 m²) ubicada en Silvio Petirossi, entre Cirilo Grill y Felipe González de Luque, propiedad de Rocío Concepción Silva , valuado en US$ 279.660.

Matriculas N° 4418-4417 (50 hectáreas) del distrito de General Elizardo Aquino, ubicado en el departamento de San Pedro, propiedad de Héctor Ramón Estanislao D’Ecclesis Ferreira , valuado en US$ 750.000 .

Finca N° 583 (1.000 m²), ubicada en General E. Aquino, San Pedro, propiedad de Teresita D’Ecclesis Ferreira, valuada en US$. 400.000.

Por otro lado, la defensa también ofrece el uso de tobilllera electrónica para mitigar el peligro de fuga.

Finalmente, con relación al peligro de obstrucción a la investigación, la defensa alega que la investigación se encuentra prácticamente concluida y que por el tiempo transcurrido y las diligencias llevadas a cabo por el Ministerio Público, ya no existirian prácticamente diligencias pendientes importantes que realizar.

El caso Ronaldinho Gaúcho

Este proceso guarda relación con el escandaloso caso de la documentación falsa proveída al exfutbolista brasileño Ronaldo de Assis Moreira,Ronaldinho Gaúcho y su hermano Roberto de Assis Moreiray que derivó en la aprehensión y procesamiento de los hermanos en nuestro país (2020).

Procesada por supuesto uso de documentos públicos de contenido falso,producción de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal, Dalia López se mantuvo con paradero desconocido desde el inicio del proceso hasta el 2 de abril, cuando fue detenida en una residencia del barrio Herrera.

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Por disposición del juez de turno Raúl Florentín, Dalia permameció diez días en el Departamento Femenino de la Policía Nacional, donde se acondicionó una celda con aire acondicionado, somier, frigobar y muebles varios para albergar a la empresaria, en un escandaloso contraste con las precarias condiciones de reclusión de las demás internas.

El escándalo de la celda vip de Dalia motivó la apertura de un sumario y la inmediata destitucion de la jefa de dicha repartición policial, Cria. Ppal. Nidia Martinez.

El 13 del corriente, Dalia fue trasladada al Comple, donde según aseguró el ministro Rodrigo Nicora, la empresaria estará recluida en las mismas condiciones que las demás internas.