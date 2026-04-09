Celda vip de Dalia: sacan a jefa del Departamento Judicial Femenino

Dalia Angélica López Troche fue detenida el Jueves Santo en una residencia del barrio San Cristóbal de Asunción.

Tras abstenerse a declarar en la Fiscalía, comparació ante el Juzgado.

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El juez Raúl Florentín decretó su prisión preventiva en la cárcel Comple de Emboscada, pero con una permanencia previa de 10 días en el Departamento Judicial Femenino, con asiento en el barrio Santísima Trinidad de la capital del país.

Hoy, la Dirección General de Investigación Criminal y la Dirección General de Asuntos Internos intervinieron esa unidad de detención provisoria tras denuncias de que Dalia López hizo transformaciones y equipo con accesorios de lujo la celda que le asignaron.

Confirmaron denuncia

Tras comprobarse los privilegios, la jefa de la dependencia, comisario principal Nidia Martínez, fue destituida por orden del comandante de la Policía, comisario general director César Silguero, quien justamente en ese momento asumía oficialmente su cargo.

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La nueva jefa de Judicial es la comisario principal Sonia Pavón, quien venía trabajando en la comisaría 40 de la colonia Thompson de Ypané.

La jefa saliente será investigada en un sumario.