¿ANDE deja de cobrar con tarjetas y exigen efectivo? Esto explicaron

“No hay POS”,“ ningún POS funciona hoy, no hay sistema” eran las respuestas que los usuarios de la ANDE, ente presidido por Félix Sosa, recibían esta mañana al acudir a la sede central sobre la Avda. España e intentaban pagar sus facturas con tarjetas del sistema bancario.

Incluso la cajera con discapacidad vocal escribía estas palabras en el reverso de las facturas para aclaración de los contribuyentes.

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Los usuarios, además de las molestias causadas, también señalaban similitudes con lo ocurrido años atrás en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, donde se negaban a aceptar pagos electrónicos de baja denominación y los agentes supuestamente se quedaban con el “vuelto” sin que quedara registro o trazabilidad del efectivo.

Sin embargo, cuando los usuarios del monopolio estatal denunciaron esta situación en la ANDE, autoridades de la Jefatura de Cobranzas se apersonaron hasta las cajas, donde los funcionarios que fueron confrontados cambiaron radicalmente la historia.

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Expuestos ante la mentira, los cajeros pasaron de negar el servicio de pago electrónico a disimular supuestos “malentendidos” e insistir en aceptar el pago raudamente con los aparatos funcionando normalmente.

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Cronistas de nuestro medio corroboraron la denuncia por lo que queda descartada la versión de “problemas técnicos”, “casos aislados” y que los mismos hayan sido “rápidamente solucionados”.