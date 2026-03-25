ANDE con débito automático: Guía paso a paso para pagar las facturas y evitar recargos por mora

Según explicó el Ing. Hugo Rolón, gerente comercial de la institución, esta modalidad no solo busca la comodidad del cliente, sino también garantizar la puntualidad en los pagos para evitar cargos adicionales por mora.

Actualmente, unos 8.000 clientes ya utilizan esta herramienta, que permite la cancelación de las facturas de forma electrónica y segura, contó.

Cinco pasos para usar el sistema

El proceso de suscripción se gestiona principalmente a través del sistema financiero, siguiendo este protocolo:

Contacto inicial: El usuario debe comunicarse con su banco de preferencia y solicitar la adhesión al débito automático del servicio de la ANDE. Gestión bancaria: La entidad bancaria solicita a la procesadora la adhesión, proporcionando los datos de la tarjeta del usuario. Vinculación con ANDE: La procesadora —que mantiene el vínculo contractual de cobro con la estatal— remite la solicitud con los datos del cliente a la ANDE. Carga de datos: La ANDE procesa la solicitud y realiza la carga de datos para concretar la adhesión. Activación: Una vez confirmada la adhesión, los cobros se ejecutan automáticamente según el ciclo de facturación de cada suministro.

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Costos y entidades aliadas

Un punto clave para el usuario es el factor económico. Desde la ANDE confirmaron que el servicio no tiene costo por parte de la institución. El único cargo asociado es la comisión bancaria por la gestión, la cual tiene un techo máximo de G. 7.000.

En cuanto a la disponibilidad, todas las entidades bancarias pueden ofrecer este servicio, siempre que operen con las procesadoras de cobro externo autorizadas. Entre las plataformas que actualmente gestionan estos pagos se encuentran: Infonet Cobranzas, Pago Express, Aquí Pago, Practi Pago, Wepa, Itaú, Wally, Acapuedo y Pago Móvil.

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Seguridad ante montos inusuales

Ante el temor de los usuarios sobre posibles facturaciones excesivas cobradas de forma automática, el Ing. Rolón aclaró que la ANDE cuenta con un sistema de control previo.

“Contamos con un mecanismo que verifica los montos que salen del parámetro normal antes de enviar el listado de débitos mensualmente. En caso de detectarse errores eventuales, se solicita bancariamente retrotraer la operativa para proteger al cliente”, señaló el gerente comercial.

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Principales beneficios del sistema

Según el Ing. Rolón, la adopción del débito automático conlleva una serie de ventajas que impactan directamente en la economía y la gestión del tiempo del usuario. En primer término, esta modalidad permite que el cliente evite las filas en ventanillas y asegure la puntualidad en sus pagos, lo que se traduce en una eliminación de los recargos moratorios por facturas vencidas.

Desde el punto de vista de la transparencia financiera, el sistema otorga un control sobre los gastos, ya que cada transacción queda debidamente registrada en el extracto mensual de la tarjeta, facilitando la auditoría de los costos operativos del hogar o la empresa.

Esta visibilidad se ve reforzada por la capacidad de gestión en línea, que ofrece información detallada y en tiempo real sobre el estado de cada cobro, los pagos que han sido acreditados y cualquier eventual rechazo.