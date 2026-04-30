Caos y demoras en la Ecovía por obras sin planificación antes del feriado

Lo que debía ser un inicio fluido para el feriado largo se convirtió en una trampa para cientos de conductores que intentaban salir de la capital este jueves.

La estación de peaje de la Ecovía, situada en el trayecto Luque-San Bernardino, se transformó en el epicentro de un embotellamiento masivo debido a una combinación de falta de previsión y trabajos de mantenimiento inoportunos.

Según las denuncias de los automovilistas, en la zona se están realizando obras de recapado que inhabilitan uno de los carriles. La empresa adjudicada, Rutas del Este, no suspendió las tareas a pesar de la previsible alta afluencia de vehículos que salen de Asunción.

La situación llegó al extremo de que el tránsito se está gestionando de forma alternada. Los operarios permiten el paso de una vía por vez, intercalando a quienes vienen de San Bernardino con los que se dirigen hacia allá, lo que ha provocado esperas que ya superan los 20 minutos.

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Antecedentes de una gestión criticada

Este no es un incidente aislado bajo la nueva administración privada, relacionada al senador Luis Pettengill.

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Desde que el consorcio Rutas del Este tomó el control del peaje el pasado 1 de enero de 2026, las quejas han sido una constante:

Enero 2026: El primer fin de semana del año registró filas de hasta tres kilómetros debido a la habilitación de muy pocas casillas de cobro y la eliminación del pago vía QR.

Aumento de Tarifas: Los usuarios han manifestado su descontento por la suba del peaje para vehículos livianos, que pasó de G. 10.000 a G. 15.000 , sin que esto se traduzca en una mejora real de la fluidez o el estado de la ruta.

Semana Santa 2026: A principios de abril, se reportaron situaciones similares con filas interminables, donde el MOPC tuvo que instar a la ciudadanía a planificar sus viajes ante la incapacidad del puesto para absorber la demanda.

Obras de Ampliación: Si bien existe un plan para ampliar el puesto de 4 a 8 casetas, la ejecución de estos trabajos en días de alta demanda, como el actual previo al feriado del 1 de mayo, es lo que genera la indignación de los contribuyentes.

A pesar de las promesas de modernización, la realidad en pista muestra que la infraestructura de la Ecovía sigue operando al límite de su capacidad, afectando directamente el tiempo y el bolsillo de los ciudadanos.