Ecovía: Estado entregó a un privado el segundo peaje que más recauda

El balance anual de recaudación de tasas de tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) del año 2025 confirma las sospechas: la Ecovía es uno de los negocios más lucrativos del sistema vial paraguayo. Según los datos oficiales, este puesto generó un total de G. 33.341.118.000, posicionándose firmemente en el segundo lugar del ranking de ingresos, solo por debajo del histórico puesto de Remanso.

Esta cifra no es casualidad. El aumento en la recaudación de la ruta que une Luque con San Bernardino se dio tras el aumento de precios implementado el 2 de enero de 2025. Bajo la excusa del mantenimiento, el MOPC ajustó las tarifas al alza, cargando el costo sobre los miles de usuarios que utilizan esta vía, especialmente durante la temporada alta y los fines de semana. El resultado: una recaudación mensual promedio que rozó los G. 2.800 millones.

Premio para los “amigos”

Tras haber “preparado el terreno” con el aumento de tarifas y haber consolidado la rentabilidad del tramo durante todo el 2025, el Estado paraguayo decidió desprenderse de su administración. Desde el pasado 1 de enero de 2026, la operación de la Ecovía pasó oficialmente a manos del Consorcio Rutas del Este. Esta firma está directamente vinculada al senador colorado Luis Pettengill, figura clave dentro del esquema oficialista. Su hijo, Juan Carlos Pettengill es representante de una de las empresas del consorcio: Ocho A.

Para los críticos, se trata de la entrega de un activo estatal altamente rentable a un aliado político, bajo el ropaje de una concesión que, en la práctica, asegura un flujo de caja multimillonario para el sector privado.

El ranking de peajes

El informe del MOPC detalla que el total recaudado en todo el país durante el 2025 ascendió a G. 203.938.265.000. En este escenario, la Ecovía representó por sí sola el 16% de todos los ingresos del sistema de peajes nacional.

El ranking de los puestos más rentables quedó conformado de la siguiente manera: 1) Remanso, G. 36.955.760.000; 2) Ecovía, G. 33.341.118.000; 3) Héroes del Chaco, G. 25.077.871.000; 4) Emboscada, G. 17.530.110.000 e 5) Itá, G. 17.431.810.000. Mientras puestos como el de Horqueta apenas llegaron a los G. 1.741 millones, la Ecovía multiplicó esa cifra casi veinte veces.