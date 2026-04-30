Círculo de Médicos denuncia “reacción” contra su titular por denuncias de irregularidades

A través de un comunicado emitido este jueves, el Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) salió al paso de recientes publicaciones mediáticas que afectan a su titular, doctor Jorge Rodas. La nucleación manifestó un “pleno respaldo institucional” al médico ante lo que consideran una vulneración del debido proceso y del principio de cosa juzgada.

El gremio médico sostiene que se pretende reinstalar un caso que ya fue investigado y concluido de manera definitiva por las instancias correspondientes hace más de una década.

Para la organización, exponer un caso médico formalmente cerrado como si fuera una “deliberación clínica para su juzgamiento público” constituye una alteración grave de la verdad.

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Información “fragmentaria” con omisiones clave

Además, cuestionan la forma en que se ha presentado la información en ciertos medios de comunicación, pues sugieron de omisiones clave respecto a información sobre el caso.

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“Se cuenta con documentación completa, incluyendo los consentimientos informados de los pacientes involucrados, omitidos en las versiones fragmentarias difundidas públicamente, lo que contribuye a una presentación incompleta y distorsionada de los hechos”, refiere parte del texto.

Supuesta represalia por denuncias del gremio

El punto más crítico del descargo gremial apunta a la labor fiscalizadora que ha mantenido la gestión de Rodas. Según el Círculo, estos ataques son una represalia a las denuncias de corrupción en el sistema de salud y la educación médica que su titular viene impulsando.

“El CPM ha denunciado irregularidades estructurales que afectan la transparencia y la calidad del sistema de salud y de la educación médica, por lo que resulta legítimo interpretar que estas acciones constituyen una reacción frente a denuncias institucionales sostenidas”, expresa.

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El Círculo expresó su solidaridad con Rodas y su entorno familiar, lamentando el impacto personal y profesional de la exposición mediática.

Advirtieron, además, que acompañarán todas las acciones legales que resulten necesarias en las instancias correspondientes para defender la integridad de su representante y de la institución.